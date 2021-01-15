Haftanın son işlem gününde dolar kuru 7,37 liradan işleme alınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 9 lira barajının üzerindeki konumunu düşüren euro kuru ise bugün 8,95 lirada konumlanmış durumda. Kurlar arasında yüksek değere sahip olan yabancı para birimleri arasında yer alan İngiliz Sterlini ise 14 Ocak 2021 Perşembe günü 10,09 TL'de yer alıyor.