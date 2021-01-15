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    • 15.01.2021 09:08
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    kaç TL? bugün ne kadar oldu? 15 Ocak CANLI döviz kurları!

    Haftanın son işlem gününde fiyatları yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Dolar/TL, geçen haftaki 7.3'lü seviyelerden 7.5'e doğru yükseldikten sonra getirilerinin yükselişin durması, aşılamanın başlaması ve 'ın 2 trilyon doları bulan kurtarma paketini açıklamasıyla yeniden düşüşe geçti. Peki 15 Ocak Cuma dolar kaç TL? bugün ne kadar oldu? İşte 15 Ocak canlı döviz kurları!

    Dolar ve Euro sert düştü! Gece yarısı...

    Haftanın son işlem gününde dolar kuru 7,37 liradan işleme alınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 9 lira barajının üzerindeki konumunu düşüren euro kuru ise bugün 8,95 lirada konumlanmış durumda. Kurlar arasında yüksek değere sahip olan yabancı para birimleri arasında yer alan İngiliz Sterlini ise 14 Ocak 2021 Perşembe günü 10,09 TL'de yer alıyor.

    Merkez Bankası'nın 2021 yılı ilk para politikası toplantısı ise 21 Ocak 2021'de yapılacak. Bu toplantı sonrasında faiz kararında hangi adımların atılacağı da netleşmiş olacak.

    GÜNCEL DÖVİZ KURLARI 15 OCAK 2021

    İngiliz Sterlini 10,09 TL
    Amerikan Doları 7,37 TL
    Euro 8,95 TL
    İsviçre Frangı 8,30 TL



    Japon Yeni 0,07 TL
    Suudi Arabistan Riyali 1,96 TL
    Norveç Kronu 0,87 TL
    Danimarka Kronu 1,20 TL


    Avustralya Doları 5,73 TL
    Kanada Doları 5,83 TL
    İsveç Kronu 0,88 TL

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    Haberler Ekonomi Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? 15 Ocak CANLI döviz kurları!