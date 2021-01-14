KDV indirimleri esnafın elini rahatlattı! KDV indirimi nedir? Hangi alanlarda KDV indirimi uygulanır? İşte detaylar

● Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı, mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı, bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı, müzik aletlerinin bakım ve onarımı,



● Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri,