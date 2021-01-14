KDV indirimleri esnafın elini rahatlattı! KDV indirimi nedir? Hangi alanlarda KDV indirimi uygulanır? İşte detaylar

Pandemi döneminde başta esnaf olmak üzere birçok kesime hem hibe hem de kredi anlamında destekler yapıldı.
Bu desteklerden en önemlilerinden birisi de vergi indirimleri oldu.
Özellikle küçük esnafı rahatlatan vergi indirimlerinin süresi 2021 yılı Mayıs ayına kadar da uzatıldı.
HANGİ SEKTÖRDEKİ ESNAFI İLGİLENDİRİYOR?
● İşyeri kiralama hizmeti,
● Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri,
● Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri,
● Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler,
● Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı,
● Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri,
● Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri ile halı ve kilim yıkama hizmetleri.
KÜÇÜK ESNAF VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK MI?
● Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı,
● Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima gibi) bakım ve onarımı, tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar gibi) bakım ve onarımı,
● Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı kombi gibi) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı,
● Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı, mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı, bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı, müzik aletlerinin bakım ve onarımı,
● Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri,
● Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı,
● Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri.
VERGİLERDEKİ İNDİRİM HANGİ ORANDA OLDU?
Yukarıda saydığımız esnaf hizmetlerinde KDV yüzde 18'den 8'e düşürüldü. KDV oranı yüzde 8 olan konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde yüzde 1'e indirildi.
KİRADAKİ ESNAFIN VERGİSİ DÜŞTÜ MÜ?
İşyerlerinin gayrimenkul kiralamalarında uygulanan yüzde 20 gelir vergisi stopaj oranı 10'a indirildi.
SÜRELER UZATILDI
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, yıl sonuna kadar uygulanan indirimle, yüzde 20'den yüzde 10'a düşürülen işyeri kira stopajlarından alınan gelir vergisi oranı 31 Mayıs 2021'e kadar uzatıldı.
İş yeri kiralama hizmetlerinde yüzde 18'den 8'e düşürülen KDV oranı da yeni bir karar alınmazsa aynı gün sonuna kadar devam edecek.
KDV NASIL HESAPLANIR?
● KDV tutarı=Mal veya hizmet bedeli x KDV oranı
● Daha önce KDV oranı yüzde 18 olan hizmetler için vergi...
● 1.000 TL x 0,18 = 180 TL
● Yeni oranla hesap: 1.000 TL x 0,08 = 80 TL
● Böylece 1.000 TL'lik ürün veya hizmette indirim 100 TL olacak.
● KDV dahil satış tutarı: 1.000,00 + (1.000,00 x 0,08) = 1.000 + 80 = 1.080 TL
● KDV hariç tutarı: 1.080 TL / (1 + 0,08) = 1.080 / 1,08 = 1,000,00 TL