ŞOK 15 Ocak 2021 Cuma aktüel kataloğunda yer alan yeni ürün indirimleri marketlerden alışveriş yaparak fırsatları kaçırmak istemeyenler tarafından merak ediliyor. ŞOK'ta araç ve telefon ürünlerinde yeni fırsatlar dikkat çekerken Matchbox 5'li Arabalar, Kışlık Oto Bakım Seti, 4 Parça Oto Paspas, Asonic i9 Kablosuz Bluetooth Kulaklık ürünleri ön planda bulunuyor.
ŞOK 15 OCAK 2021 CUMA AKTÜEL KATALOĞU
i9 Kablosuz Bluetooth Kulaklık
• Gelen aramayı kulaklıktan cevaplama
• Bluetooth versiyon 5.0
• 2 saate kadar konuşma süresi
• 2 saate kadar şarj süresi
Araç Çakmak Şarjı
• 3.1A - Çift usb girişli
PA350JE Palmera Jeneratör
• Benzinli • İpli • Bakır sargılı alternatör
• Motor gücü 6,5 hp • 4,9 Kw
• Silindir hacmi 196 cm³
• Sürekli çalışma gücü/
Maks çalışma gücü: 2,5 - 2,8 Kw
• 10,4 Amper • 15 lt • Voltmetreli
• 2 adet AC Çıkış, 1 adet DC Çıkış
Hugel Akü 12V 60AH
• Tam kapalı
• Bakımsız
Hugel Akü 12V 60AH
• Tam kapalı
• Bakımsız
Bijon Anahtarı
• 17, 19, 21, 23
4 Parça Oto Paspas
• Kokusuz PVC malzeme
• Kaydırmaz taban
• Tüm araçlar için kesilip kullanılabilir
• 4 Mevsim kullanılabilir
Bagaj Organizer
• 37x30x24 cm
Kompresör
• 150 PSI • 3 metre kablo, 1 metre hortum
• 3 ayrı şişirme ucu
• Analog basınç göstergesi
Jacobs Monarch Eko Paket
• 100 gr