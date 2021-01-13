2) Doğum borçlanmasını tavandan yapabilirmiyim .1991 Şubat ayı Sigorta başlangıcım. Tavandan doğum borçlanması yapmam emekli maaşıma ne kadar etki eder. MİNE KETTE

Emekli maaşını belirlerken tüm kazançlara bakıyorlar. O yüzden geçmiş kazançlarınızın yüksek olması da çok önemli. Sadece doğum borçlanmasını yüksekten yatırmak emekli maaşınızı çok yükseltmez boşuna yüksek yatırmış olursunuz. Yatırdığınız parayı geri almak için aylarca beklersiniz.

2021 yılı için 24 aylık en düşük doğum borçlanması tutarı 27.475 lira

Tavandan öderseniz bunun 7.5 katı oluyor o da 206 bin lira civarında bir para yapar

Düşünün sizin maaşınzı 1.000 lira artırsa bile ki bu mümkün değil 200 ay sonra yatırdığınız parayı geri almış olursunuz. değer mi siz karar verin.