Erken emeklilik, kısa çalışma ödeneği, tazminat, doğum ve asker borçlanması… Milyonlarca kişi bu soruların yanıtlarını ararken Takvim gazetesi Ekonomi Müdür merak edilen soruların yanıtlarını verdi. İşte vatandaşın soruları ve yanıtları…
1)Babam pandemiden dolayı ücretsiz izinde Mart ayında da iş yeri kapanacak işten çıkarıldığında işsizlik maaşı alabilir mi? ESRANUR yaslı
Ücretsiz izin döneminde ya da kısa çalışma döneminde prim ödenmese de iş sözleşmesi sona ermeyip askıda devam ettiğinden, son 120 gün hizmet akdine tabi olma şartını olumsuz etkilemez. İşsizlik ödeneğinden yararlanma hakkı kaybolmaz. Ücretsiz izin döneminde ödenen nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneğinden kesilmez.
2) Doğum borçlanmasını tavandan yapabilirmiyim .1991 Şubat ayı Sigorta başlangıcım. Tavandan doğum borçlanması yapmam emekli maaşıma ne kadar etki eder. MİNE KETTE
Emekli maaşını belirlerken tüm kazançlara bakıyorlar. O yüzden geçmiş kazançlarınızın yüksek olması da çok önemli. Sadece doğum borçlanmasını yüksekten yatırmak emekli maaşınızı çok yükseltmez boşuna yüksek yatırmış olursunuz. Yatırdığınız parayı geri almak için aylarca beklersiniz.
2021 yılı için 24 aylık en düşük doğum borçlanması tutarı 27.475 lira
Tavandan öderseniz bunun 7.5 katı oluyor o da 206 bin lira civarında bir para yapar
Düşünün sizin maaşınzı 1.000 lira artırsa bile ki bu mümkün değil 200 ay sonra yatırdığınız parayı geri almış olursunuz. değer mi siz karar verin.
3) Eşim ile 20 yaşında evlendim 18 ile 20 yaş arasındaki Almanya'daki Geçen Zamanı yurt dışı borçlanması yapabilir miyim ve 18 yaşı sigorta başlangıcı olarak kabul edilrmi. Kendisi kadın öğrenci idi evlendiğimiz zaman. Türkiye den sigorta numarasını 30 yaşında aldı. İslam sarıkaya
Kadınların yurtdışında 18 yaşından sonra bulundukları süreleri borçlanma imkanı var. Sigorta başlangıcı 30 yaşındaki ilk giriş tarihi kabul edilecek.
4) Doğum parası eğer son dört ayda maaşım asgariden değil örnek 5.000 TL den yatsa alacağım doğum parası ne kadar olur veya asgari maaş ile ne kadar alınır Fatma nur içer
Doğum parası hesaplanırken son 3 aydaki brüt maaşa bakılıyor ve 112 günlük brüt maaş üzerinden üçte iki oranında ödeme yapılıyor. Dolayısıyla yüksek maaş yüksek doğum parası demek.
5) 20.07.1971 dogumluyum 01.06 1988 ssk girisliyim 9600 prim gun sayim ne zaman emekli olurum 51 yas diyolar neden rafet yılmaz
Emeklilik yaşınızı sigorta başlangıcınız belirliyor. Sizin başlangfıç tarihinize göre emeklilik şartlarınız 51 yaş ve 5450 gün. Priminiz tamam yaşınız dolunca emekli olursunuz.
6) 1970 doğumluyum. 1989 SSK girişim vardır. Ancak memurluğa 1990 girişim vardır. Halen aktif olarak çalışıyorum.ne zaman emekli olabilirim COŞKUN KAYA
Önce başka kurumlarda çalışıp sonra memur olanların emeklilikleri memuriyete başlmadıkları tarihe göre hesaplanıyor. Ancak geçmiş primleri hizmet birleştirmesiyle kullanabilirsiniz. Sizinde memuruiyete giriş tarihinize göre emeklilik şartlarınız 25 yıl ve 52 yaş olacaktır.
7) 1992 sigorta başlangıcım var 4 aydır kalp yetmezliği hastasıyım %100 engelli raporum var malülen emekli olmak istiyorum 1200 gün primim var2.5 yıl sildirdiğim Bağkur um askerlik ve 7 yıllık yurtdışında çalışmışlığım var izleyeceğim yol nedir ÖZCAN KENAR
Malulen emeklilik için en az 1.800 gün prim ve yüzde 60/ ve üzeri röpor gerekiyor. Sizin dondurduğunuz bağkur primlerini ihya edip 1.800 günü tamamladıktan sonra sgk'ya başvurmanız lazım. Oradan sevkedileceğiniz hastaneden yüzde 60 ve üzeri rapor alırsanız ve bu da sgk tarafından onaylanırsa emekli olabilirsiniz.
8) *Kısmi süreli çalışan bir işçiyim. İşletmemiz zaman zaman kapanıyor ya da üretim azalıyor. Diğer işçilerle birlikte bizim de kısa çalışma ödeneği alma hakkımız bulunuyor mu? (ismi saklı)
Koronavirüs (covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla işçinin son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşıması halinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir. Dolayısıyla burada kısmi süreli ya da tam zamanlı ayrımı yapılmıyor. Şartları taşıyorsanız siz de alabilirsiniz.
9) 1970 doğumluyum. Sigorta girişim 01.02.1993, askerliğimi 1990 yılında yaptım. Askerliği borçlanırsam ne zaman emekli olurum? Suat KARACA
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınızı tamamlayarak 54 yaşınızın dolacağı gün emekli olursunuz. Ancak 2.5 aylık askerlik borçlanarak 53 yaşınızın dolacağı 15.10.2023 tarihinde yani tam bir yıl önce emekli olabilirsiniz. Askerliğin 2.5 ayını da ödeseniz bir yıl kazanırsınız, hepsini de ödeseniz bir yıl kazanırsınız.
10) Merhaba annem 2004 girişli 4500 gün birimi doldu yaşıda 63 son 14 senedir aynı yerde çalışıyor nasıl emekli olabilir ve ne kadar süre de emekli olma imkanı var ERDİNÇ İBİŞ
Annenizin ilk sigorta olduğu tarihe göre emeklilik şartları 7 bin gün ve 58 yaş olacaktır. O yüzden primi tamamlaması lazım. Ancak kısmi emekli olmak isterse bu prim yeter o zaman da 25 yıl ve 58 yaş şartı devreye giriyor. Yani bu durumda da 2029'u beklemesi gerekecek.
11) Esim 3.3.1967 dogumlu ilk ise giris 15.8.1988 ise giriş Askere gidis 25.06.1992 Asker donus 25.08.1993 Bu askerlik suresini borclanmak istiyoruz ne kadar odeme cikar? OKYAR BENAN
Öncelikle şunu hatırlatayım. Askerlik sigortadan sonra olduğu için borçlanmanız yaşını geri çekmez ancak prim kazandırır. Bunun için 2021 de borçlanma miktarına göre aylık 1.144 lira ödemeniz gerekir.
İşe girişe göre eşinizin 51 yaş ve 5450 gün şartları bulunuyor.
12) 35 yasindayim uc cocugum var ve calisamiyorum bakicak kimse olmadigi icin.ilk ise giris tarihim 2002 sigorta primim 1600 odenen sigorta primlerini geri alabilirmiyim EDA GÜNAYDIN
Ödenen sigorta primlerini geri alma imkanı var ama bunun için yaş ve yıl şyartlarının tamamlanması gerekiyor. Yani 58 yaşından önce alamazsınız. zaten ödenecek miktarda size ait sigorta priminden oluşuyor diğer primler geri ödenmiyor. İhtiyaçlarınız için e devletten sosyal desteklere başvurabilirsiniz.
13) 1972 Doğumluyum. 1994'ten Bağkurluyum. Ancak primleri dondurdum. Ne zaman emekli olabilirim. İlhan çevik
Primleriniz olmadan emekli olmanız mümkün değil. En az 25 yıl yani 9 bin güne ihtiyacınız var. Dondurduğunuz primleri ihya etmeniz gerekiyor. Onların size bir faydası olmaz
14) 1993te girişim var halk eğitimde usta öğretici olarak çalıştım 1 yıl daha sonra 2008 de Bağkur girişim var SGK'dan nasıl emekli olabilirim KEZİBAN DURSUN
Farklı sigorta kollarında çalışanların son 7 zyıllık sigortalılık sürelerine bakılıyor. Burada son 7 yıla değil son 7 yıllık sigortalı olunan süreye bakılıyor burada en fazla hangi kurumda ise oradan emekli olunuyıor. Sizin de son 3.5 yılı SSK'lı olmanız halinde bu hakkınız olacaktır. Tabi prim ve yaş şartını da tamamlamanız gerekiyor.
15) Merhaba 15.08.1980 doğumluyum sigorta başlangıcım 19.08.1999 bir işyerinden 2016 tarihinde 3600 yasasından faydalanarak tazminatını almak istedim ama sgk sigorta bağlangıcınız 2. Döneme kalmış 3600 yasasından faydalanamazsın dedi. Şuan baktığımda 8.9.1999 tarihinden önce sigortalı olanlar bu yasadan faydalana biliyor burda çalışan hatasımıdır yoksa başka bir sıkıntımı vardır. Adem Topal
Tabi dosyanızı görmek lazım. Eğer sigorta girişiniz ve prim yatırılma tarihi 9 eylül 1999 öncesi ise bu hakkınız bulunuyor. Ancak ilk sigorta olduğunuz tarih ve prim yatırılması önemli fiili çalışma önemli. sigorta başlangıcınızı kesin olarak öğrenmeniz gerekiyor
16) 01/01/1987 çıraklık eğitim kursuna kayıtlı olunca, sigorta Başlangıcı devlet tarafından yapıldı ama çalıştığım yer pirimlerimi ödenmemiş askerlik sonrası 1991 yılında ilk pirimim ödenmeye başlamış sigorta başlangıcı hangi yıdal olur ben 1971 dogumluyum emeklilik şartları nedir Hasan Güler
1987 yılında primleriniz yatırılsaydı da onlar sağlık primleri olacağından zaten emeklilik de kullanılamayacaktı. O yüzden sizin emeklilik hesabınız 1991 yılındaki girişinize göre yapılacak. İşe girdiğiniz aya göre ya ya 52 ya da 53 yaşında emekli olursunuz. Prim şartları da 5525 ya da 5600 olacak.
17) Annem rahmetli olan babama ait Bagkur (tarım) maaşı olan 1.250 TL almaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız en düşük maaş 1.500 TL olacak diye açıklamada bulunmasına rağmen halen 1.250 TL maaş alıyor. SGK'ya yazı ile müracaatta bulduk ancak yeterli bir açıklama alamadık. Konu ile ilgili bir açıklama yaparsanız sevinirim. Sayılarla. GÜLHAN KARACA
Söylediğiniz gibi pandemi döneminde en düşük emekli maaşı 1.500 lira yapıldı. Şu anda emekliler 1.500 liranın altında maaş almıyor. Ancak annenizin aldığı maaş emekli maaşı değil ölüm maaşı. Dolayısıyla bu da babanızın maaşının bire bir yansıması olmuyor. Eğer anneniz çalışmıyor ya da başka hak sahibi yoksa yüzde 75'ini çalyışıyor emekli ya da başka hak sahibi varsa yüzde 50'sini alıyor.
18) Merhaba Babam 01.03.1958 doğumlu ve 01.03.1977 tarihinde sigorta başlangıcı yapılmıştır. Askerlik ödemesi olarak 600 gün ödemeyi yaptık ve emekli olabilmesi için başvuru yaptık. Şuan toplamda 3670 gün sigortası var. Ne kadar bir emeklilik ücreti alabilir. EVREN ŞAHİN
Emekli maaşını bugüne kadar aldığı ücretler ve ödediğiniz askerlik borçlanması belirleyecek. Primi az eğer asgari ücretle de çalışmışsa çok üksek bir emekli maaşı olmaz. Ancak en düşük emekli maaşı 1.500 lira oldu bundan aşağı da olmaz.
19) ben SSK ya 1988 yılında giriş yaptım şuan bir otelde şahsi birine çalışıyorum emekli olmama 9 ay kaldı emekli olduktan sonra tazminat alabilirmiyim REMZİ SABUNCU
Tazminatın emeklilik ile bir ilgisi yok. Yani SSK'lı çalışanlar memurlarda olduğu gibi emekli olduklarında bir ikramiye almazlar. Emekli olduğunuzda son işyerinizde ne kadar çalışmışsanız onun tazminatını alırsınız. Eğer 1 yıldan az ise tazminat alamazsınız.
20) 2001 de sigorta girişim var toplam 4600 günüm var askerliği de eklesek ne zaman emekli olurum DENİZ KANSU
Emeklilik şartlarınız 7 bin gün ve 60 yaş. Askerlik ile priminizi artırabilirsiniz. 7 bin günü tamamlamanız gerekiyor