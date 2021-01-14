Nata Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Tanık 5 yıllık hedeflerini açıkladı: 5 yılda 1 milyar dolarlık yatırım

Enerji, inşaat, gayrimenkul ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren, Türkmenistan'da hayata geçirdiği dev yatırımların ardından Türkiye'deki AVM ve konut projelerine ağırlık veren Nata Holding, dünya ekonomisini olumsuz etkileyen pandemi döneminde yatırımlarına hız kesmeden devam etti. Son olarak 150 milyon dolar yatırımla İstanbul-Sultangazi'de konut, hastane ve AVM'den oluşan Vega AVM İstanbul projesini hayata geçiren Nata Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Tanık, önümüzdeki 5 yıl içinde gerçekleştirecekleri yatırımları belirlediklerini söyledi.



GÜÇLÜ EKONOMİ GÜÇLÜ TEMELLER ÜZERİNE İNŞA EDİLİR

Başarılı işadamı, yeni yatırımlarla ülke ekonomisine ve istihdama da büyük katkıda bulunacaklarının altını çizdi: "Nata Holding olarak güçlü ekonominin güçlü temeller üzerine inşa edileceğine inanıyor, hedeflerimize duraksamadan devam ediyoruz. Yaklaşık yarım yüzyıldır atılımcı iş anlayışımızla kendimizi sürekli geliştiriyoruz. İş ortaklarımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla büyüyerek hem yurtiçinde hem de yurtdışında saygın projeler hayata geçiriyoruz. Vega markasıyla Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük AVM zincirini oluşturduk. Şirketimizin önümüzdeki 5 yıllık planlamasında 1 milyar dolarlık yeni yatırımlar var. Türkiye ekonomisine ve istihdama katkıda bulunmaya devam edeceğiz."