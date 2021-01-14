İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 438 liradan, çeyrek altın 731 liradan, Cumhuriyet altını da 3,013 liradan işlem görüyor. Vakıf Yatırım tarafından yapılan analizde ise şöyle denildi: "Bugün piyasalar ABD'de FED Başkanı Powell'ın ve Başkan Biden'ın açıklamalarını takip edecek. Milliyet'te yer alan haberin detayları şöyle:
Powell'ın özellikle enflasyon beklentileri ve varlık alım programı ile ilgili piyasalara mesaj vermesi beklenirken, Biden'ın gündeminde ekonomi politikaları ve mali teşvik paketi olacak.
Mali teşvik paketinin 2 trilyon dolar civarında olması bekleniyor. Altın fiyatları, teşvik paketi beklentileri ve varlık alım programının azaltılması gündemiyle dalgalı seyrini sürdürüyor.
Mali teşvik paketinin beklentilere paralel şekilde açıklanması ve Powell'ın özellikle varlık alım programı ile ilgili piyasalara güvercin mesajlar vermesi durumunda değerli metallerde tekrar yukarı yönlü bir hareket başlayabilir. Bu aşamada 1.818 ve 1.800 destek, 1.870 ve 1.900 direnç seviyeleri olarak takip edilmelidir."
Alan Yatırım Menkul Değerler tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "FED Başkanı Powell bugün gerçekleştireceği konuşmalar altın fiyatlarının seyri açısından büyük önem arz ediyor.
Konuşmaların seyrine göre altın fiyatlarının 2021 yılında izleyeceği yol haritası da ana hatlarıyla birlikte belirginleşecek.
Powell ve Biden'ın yatırımcıları hayal kırıklığına uğratmadığı, daha fazla parasal ve mali desteğe işaret etmeleri durumunda altın fiyatlarının yükselmesi beklenebilir.
Bugün 1,850 doların üzerine çıkan altının ons fiyatı, sabah saatlerinde yataya yakın ekside işlem görüyor. Altının ons fiyatındaki yükselişe rağmen Dolar/TL kurundaki gerileme gram altın fiyatlarını 435 TL seviyelerine geriletti. "
BORSA İSTANBUL ARTIŞLA BAŞLADI
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe, yüzde 0.50 artışla 1,567.11 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.47, BIST Mali Endeks yüzde 0.37, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.66 artıdaydı.