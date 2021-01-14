İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 438 liradan, çeyrek altın 731 liradan, Cumhuriyet altını da 3,013 liradan işlem görüyor. Vakıf Yatırım tarafından yapılan analizde ise şöyle denildi: "Bugün piyasalar ABD'de FED Başkanı Powell'ın ve Başkan Biden'ın açıklamalarını takip edecek. Milliyet'te yer alan haberin detayları şöyle:



Powell'ın özellikle enflasyon beklentileri ve varlık alım programı ile ilgili piyasalara mesaj vermesi beklenirken, Biden'ın gündeminde ekonomi politikaları ve mali teşvik paketi olacak.