Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılında düzenlenen mesleki eğitim kurslarından 87 bin kişi, iş başı eğitim programlarından ise 336 bin kişinin yararlandığını belirterek, kurs ve programlara katılanların yüzde 52'sinin kadınlardan oluştuğunu kaydetti.





Gençlerin de yoğun bir şekilde bu programlardan yararlandığını belirten Selçuk, "Buna göre toplam katılımcıların yüzde 47'sini 24 yaş ve altında yer alan gençler oluşturuyor. 183 bin kişi imalat, 8 bin kişi ise bilgi ve iletişim sektöründe düzenlenen aktif iş gücü programlarımızdan yararlandı" dedi.









'423 BİN KİŞİ YARARLANDI'

Bakan Selçuk, mesleki eğitim kursları ile iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde mesleği olmayan veya mesleğinde kendini geliştirmek isteyen kişilere nitelik kazandırdıklarını kaydederek, iş başı eğitim programları aracılığıyla da iş arayanların iş yerlerinde çalışarak mesleki yeterliklerini geliştirdiklerini ve mesleki tecrübe edindiklerini ifade etti.





Bakan Selçuk, pandeminin tüm olumsuz etkilerine rağmen 2020 yılında 423 bin kişinin İŞKUR'un düzenlediği kurs ve programlardan yararlandığını belirterek, 2021 yılında da artan bir ivmeyle vatandaşların 'Aktif İşgücü Piyasası Programları'ndan yararlanmaya devam edeceğini bildirdi.