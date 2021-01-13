Zam geldi! Milyonlar bekliyordu! Alınacak para miktarı yüzde 21,56 arttı, ödenecek tutar...

Milyonlarca vatandaş yararlanıyor. Zam geldi! Alınacak para miktarı yüzde 21,56 arttı, ödenecek tutar... Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, Nakdi Ücret Desteği ile İstihdama Dönüş ve Artı İstihdam Teşviklerinin tutarı arttı. Konuyla ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı Ocak ayı döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranının Cumhurbaşkanı kararıyla Nakdi Ücret Desteğine, İstihdama Dönüş Teşvikine ve Artı İstihdam Teşvikine yansıtılacağını söyledi. Nakdi ücret desteğinden 17 nisan 2020 tarihinde işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan kişiler yararlanıyor.