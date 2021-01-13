2021'de vatandaşa destek yağacak! Vatandaş için kesenin ağzı açılıyor

Kritik öneme sahip tarımsal üretim de ihmal edilmeyecek. Çiftçilere bu yıl toplam 24 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapılacak. Orman köylülerine de 60 milyon lirası hibe olmak üzere 300 milyon lira ayrıldı. En az 10 bin üretici sosyal ve ekonomik projelerden faydalanacak.