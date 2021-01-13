Milyonlar bekliyordu! Zam geldi! Alınacak para miktarı yüzde 21,56 arttı, ödenecek tutar...



Nakdi ücret desteği nedir?

Koronavirüsün olumsuz etkilerinden biri de çalışanlara iş hayatına oldu. Çok sayıda çalışan bu süreçte iş kaybı yaşarken, bir kısım ise ücretsiz izne ayrılmak durumda kaldı. Bu nedenle vatandaşları maddi açıdan rahatlatmak için nakdi destek ücreti ödemeleri yapılıyor.