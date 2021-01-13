Hastanelere İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu işçi, en az lise düzeyinden memur personel alınıyor. Hasta Bakım Personeli, Kabul Kayıt Görevlisi, Danışman, Hizmetli, Temizlik Personeli kadrolarına yapılan alımlara dair kontenjan detayları ile başvuruların nasıl yapılacağını haberimizde aktarıyoruz. Hastane bünyesinde çalışacak olan personellerin sağlamaları gereken ilk koşul alım yapılacak kadrosunun mesleki özelliklerini sağlamak. Bu alanda bazı kadrolar için öğrenim şartı talep edilirken bazı kadrolar için ise koşul olmadan doğrudan alım yapılıyor
Hastanelere sınavsız personel ve işçi alımı başvurusu
Hastanelere sınavsız personel ve işçi alımı başvurusu
Hastanelere sınavsız personel ve işçi alımı başvurusu
Hastanelere sınavsız personel ve işçi alımı başvurusu
Hastanelere sınavsız personel ve işçi alımı başvurusu
HASTANE PERSONELİ ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI
Hastane bünyesinde çalışacak olan personellerin sağlamaları gereken ilk koşul alım yapılacak kadrosunun mesleki özelliklerini sağlamak. Bu alanda bazı kadrolar için öğrenim şartı talep edilirken bazı kadrolar için ise koşul olmadan doğrudan alım yapılıyor. Hastane bünyesinde çalışmak isteyen personellerin ayrıca her kadro için ayrı ayrı belirlenen öğrenim şartlarını sağmaları gerekiyor. Hastaneye işçi alımları için en az ilkokul düzeyinden alım yapılıyor. Memur personel pozisyonları için ise en az lise düzeyinden personel alınıyor. Alımlarda ayrıca yaş şartı ve tecrübe şartı olabiliyor. Adayların sağlamaları gereken bir diğer koşul ise güvenlik soruşturması sonucunun olumlu olması.
HASTANE PERSONEL ALIMI KADROLARI
Bakım Onarım Teknisyeni
Hastane Tercüman
Hastane Direktör Yardımcısı
Hastane Müdür Yardımcısı
Hastane Ürünleri Bölge Müdürü
Hastane Satış Müdürü
Hastane Üst Düzey Yöneticisi
Bölge Müdürü (Hastane ve İhale Grubu)
Hastane Yazılım Destek ve Eğitim Destek Uzmanı
Klinik Müdürü
Dış Ticaret Uzmanı
Ebe
Mekanik Tesisat Saha Mühendisi Veya Teknikeri
İş Güvenliği Uzmanı
Aşçı
Satış Yöneticisi
Satın Alma Uzman Yardımcısı
Mekanik Teknisyeni
Elektrik Teknisyeni
Depo ve Sevkiyat Yetkilisi
Bahçıvan
Ürün Sorumlusu
Yiyecek İçecek Hizmetleri Eğitim Uzmanı
Garson
Beslenme ve Diyet Uzmanı
Şef Kasiyer
Gıda Mühendisi
İç Denetim Uzman Yardımcısı
Hemşire
Temizlik Görevlisi
Klinik Araştırma Saha Görevlisi
Hemşire / Pendik Medipol Üniversite Hastanesi
Eczacı
Yazılım Uzmanı
İthalat İhracat Operasyon Uzmanı
Medical Doctor
Bölge İhale ve Satış Sorumlusu
Eczacı
Yoğun Bakım Hemşiresi
Kbb (Kulak Burun Boğaz) Uzmanı
Diş Hekimi
Hemşire
Mekanik Tesisat Teknik Ressamı
Güvenlik görevlisi.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Hastane ortamında çalışmasına engel sağlık sorunu olmaması,
- Sürekli çalışabilecek,
- Kadronun gerektirdiği mezuniyete sahip olmak ve özel şartları taşımak,
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
İŞKUR İş İlanları için başvuru yapacak adaylar öncelikle İŞKUR'un internet sitesinden profil oluşturacaklar. Profil oluşturma işlemlerinin ardından iş ilanları arama bölümünden kadroya göre arama yapacaklar. Burada sadece kadronun adını yazın başka alanı doldurmayın bu şekilde tüm ilanları inceleyebilirsiniz.
İlanlarala başvurular internet üzerinden yapılıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekmektedir:
Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. İş ilanları linkine tıkladıktan sonra karşınıza çıkan iş arama sayfasında MESLEK kısmına başvuru yapmak istediğiniz kadroyı seçin.
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