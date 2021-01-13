Emeklilere seyyanen zam kimlere verilecek? Emekli maaşı için yeni zam modeli gündemde! Ocak 2021 emekliye seyyanen zam...

Emeklilere seyyanen zam kimlere verilecek? SSK-SGK ve Bağkur'lu emekli için seyyanen zam konusu oldukça fazla konuşuluyor. Bu bağlamda TÜED tarafından çeşitli öneriler dillendiriliyor. Milyonlarca emekli ocak zammı ile yeni maaşlarına kavuştu. Emekliler zamlı maaşlarını ocak ayında cebine koydu. Emekli maaşı için yapılan zamlara ilişkin Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) bir son dakika çağrısı geldi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün ise emekli maaşlarına ilişkin 2 çağrı yaptı. İşte emekli maaşları hakkında tüm son dakika haber ve gelişmeleri! Yaklaşık 12.8 milyon emeklinin maaşı yeni yılın ilk ayında arttı. SSK ve Bağ- Kur emeklileri Ocak artışının yansıtıldığı yeni maaşlarını cebine koymaya hazırlanırken, memur emeklileri de bu ayki maaşlarını aldı, zam farkının yatırılacağı tarihi bekliyor.