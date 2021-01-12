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    • Ekonomi
    • 12.01.2021 13:12
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    • 12.01.2021 13:12
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    'den yurt dışı uçuşlarında büyük indirim fırsatı! O tarihler arasında alınacak biletler...

    Türkiye'nin en büyük markalarından olan , 13-15 Ocak tarihleri arasında alınacak yurt dışı uçuşlarının biletlerinde yüzde 40 indirim yapılacağını duyurdu. Kampanya ile 1 Nisan-31 Aralık dönemi için bilet alınabilecek.

    DHA
    THY'den yurt dışı uçuşlarında büyük indirim fırsatı

    'den 13 ve 15 Ocak tarihleri arasında yurt dışı uçuşlarına bilet alacak yolcular yüzde 40 indirimden yararlanacak. Yolcular, indirimli olarak satın aldıkları biletleri 1 Nisan-31 Aralık 2021 tarihleri arasında kullanabilecek.

    Kampanya ile ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
    " yaklaşan güzel günlerde dünyayı yeniden keşfetmek isteyen misafirleri için yüzde 40 indirim kampanyası başlatıyor. Ayrıcalıklı fiyatlardan yararlanacak yolcular dünyanın en güzel şehirlerini Türk Hava Yolları'nın uygun fiyatları, esnek biletleme seçenekleri ve güvenli seyahat standartları ile keşfedecek. Bayrak taşıyıcı havayolunun yurtdışı uçuşlarında ve tüm bilet tiplerinde geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular13 – 15 Ocak tarihleri arasında satın alacakları biletler ile 1 Nisan - 31 Aralık 2021tarihleri arasında yüzde 40 indirimli uçma ayrıcalığı elde edecekler. Türk Hava Yolları yolcuları kampanya kapsamında satın alacakları biletlerin tarihinde ücretsiz değişiklik yapma hakkına da sahip olacaklar, iptal ya da iade durumunda ise ücret sınıfı kuralları geçerli olacak. Ercan Havalimanı ve Çin anakarası (Pekin, Şangay, Guangzhou ve Xi'an)varışlı/çıkışlı noktalar kampanya kapsamında değildir"

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    Haberler Ekonomi THY'den yurt dışı uçuşlarında büyük indirim fırsatı! O tarihler arasında alınacak biletler...