2021 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı arttı mı? soruları gündeme geldi. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira arttı, yüzde 21,56 oranında yükseldi. İşsizlik maaşının en alt rakamı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor.
2021 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?
Alınan maaş miktarına göre değişkenlik gösteren işsizlik maaşı, 2021 yılında artış gösterdi. Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması 2 bin 943 TL olan bir kişi, 2020 yılında 1168 TL maaş alırken, 2021 yılında alınacak olan maaş miktarı 1420 TL olacak. Diğer maaş türlerine göre işsizlik maaş tutarları şu şekilde olacak;
İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterdi.
Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışana verilen 1168.27 lira maaş 1420.14 liraya
Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışana verilen1389.37 lira maaş 1688.91 liraya
Son 4 Ay 6.000 TL ile Çalışana verilen 2336.53 lira maaş 2840.28 liraya çıktı.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YAPILAN KESİNTİLER
İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NASIL ÖDENİR?
İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.
Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTTBank şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.
İŞSİZLİK PARASI NASIL HESAPLANIR?
İşsizlik maaşı hesaplanırken, işçinin sigortasının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde elde edilen günlük işsizlik ödeneği ile aylık işsizlik maaşı belirlenir. İşsizlik maaşı hesaplanırken, işsizlik ödeneğinin miktarının aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçmez. İşsizlik maaşından yapılan kesinti sadece damga vergisi kesintisidir. İşsizlik parası hesaplanırken farklı bir kesinti yapılmaz.
İŞSİZLİK MAAŞINI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?
İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde:
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,