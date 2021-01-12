İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YAPILAN KESİNTİLER



İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.



İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NASIL ÖDENİR?



İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTTBank şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.

İŞSİZLİK PARASI NASIL HESAPLANIR?

İşsizlik maaşı hesaplanırken, işçinin sigortasının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde elde edilen günlük işsizlik ödeneği ile aylık işsizlik maaşı belirlenir. İşsizlik maaşı hesaplanırken, işsizlik ödeneğinin miktarının aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçmez. İşsizlik maaşından yapılan kesinti sadece damga vergisi kesintisidir. İşsizlik parası hesaplanırken farklı bir kesinti yapılmaz.