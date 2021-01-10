"HAYIRSEVERLERİ MAMA BAĞIŞLAMAYA DAVET EDİYORUM"

THY'de görevli kabin memuru Duru Dilek Bozan "Bugün bir salgın nedeniyle tüm dünya evde kalmaya özen gösteriyor, sokaklar virüs nedeniyle bizim için nasıl tehlikeyse hayvan dostlarımız için de kara kış o derecede tehlikeli ve onları saklanabilecekleri bir evleri yok. En temel ihtiyaçları olan gıdaya dahi ulaşamazken kış şartlarında bir de soğuklar ile mücadele edecekler. Üşüyor, ıslanıyor, korkuyor, aç kalıyor, susadığı için kirli su içiyor, dövülüyorlar. Bu dünyada yalnız değiliz, onlar bize Allahın emaneti dilsiz kullarıdır. Onların bu ihtiyaçlarını görmezden gelemeyiz. Tüm hayvanseverleri, kulübe ve mama bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi.