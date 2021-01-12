Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü sivil personel alımı ilanları yayımladı. Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan ilanlar ile en az lise mezunları arasından KPSS puan sınırı olmadan ve KPSS 60-70 şartı ile kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere; "Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği" ve "Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre Uzman Yardımcısı temini yapılacak. Başvurular 31 Ocak tarihine kadar sürecek. 55 personel için ön başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.
ASKER POLİS DEĞİL , SİVİL MEMUR
Dönem dönem asker ve polis alımı için ilana çıkan EGM, Jandarma ve MSB, bu sefer sivil memur alımı yapmak için ilana çıktı. Bu ilanlarında ofis içinde ve birliklerin içinde sivil olarak çalışacak personeller alınacak.
JANDARMA İLANI
Jandarma sivil memur alımına baktığımızda en az lise mezunlarının 60 KPSS puan şartı ile başvuru yapabildiği görülüyor.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 2 İLAN YAYIMLADI
Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıklarına, Genelkurmay Başkanlığına, Milli Savunma Üniversitesi'ne ve Harita Genel Müdürlüğü bünyesine en az lise mezunları arasından memur alımı yapıyor. MSB bünyesinde sivil olarak çalıştırılacak adaylar için farklı başvuru pozisyonları açılmış durumda. Bu kadrolara baktığımızda birçok kadro için KPSS puan sınıırı istenmezken, Genelkurmay'a yapılan uzman yardımcısı alımında 70 KPSS isteniyor.
EGM İLANI
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda ise 70 KPSS ile hizmetli memuru alımı yapılacağına yer verildi. Farklı illere yapılan hizmetli alımı için
Jandarma Genel Komutanlığı 9 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 28 Aralık 2020 tarihinde başlayarak, 15 Ocak 2021 tarihinde saat:17.00'de sona erecek şekilde sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ''Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'' üzerinden e-Devlet kapısı
vasıtasıyla yapılacak.
Jandarma Genel Komutanlığı 32 memur alacak. Başvurular 28 Aralık 2020 tarihinde başlayarak, 15 Ocak 2021 tarihinde saat:17.00'de sona erecek şekilde sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ''Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'' üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.
Nasıl memur olunur?
Türkiye'de büyükler küçüklerini memur olmaları konusunda yönlendirir. Pek çok öğrenci kamu görevlisi olmak, devlet dairesinde çalışmak üzere kariyer planı yapar. Ancak memur olmak hiç de kolay değildir. Adayların ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavına girmesi ve puan alması gerekir. Bu doğrultuda açıktan atama, merkezi atama ve paylaşılan ilanlara başvuru yoluyla memur olma süreci başlar. Kurum sınavları, sözlü sınavlar olması durumunda bu aşamalarında başarıyla tamamlanması gerekir. Ancak en önemli şart KPSS'den yüksek puan almaktır. Ayrıca memuriyette yaş şartı da bulunur. Kurumdan kuruma göre yaş şartı değişebilir. Tüm bu şartları karşılayanlar memur olabilir. Ayrıca bakanlar gibi üst düzey görevlilerin talimatı ile kişiler sınavsız, şartsız atanabilir.