Nasıl memur olunur?

Türkiye'de büyükler küçüklerini memur olmaları konusunda yönlendirir. Pek çok öğrenci kamu görevlisi olmak, devlet dairesinde çalışmak üzere kariyer planı yapar. Ancak memur olmak hiç de kolay değildir. Adayların ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavına girmesi ve puan alması gerekir. Bu doğrultuda açıktan atama, merkezi atama ve paylaşılan ilanlara başvuru yoluyla memur olma süreci başlar. Kurum sınavları, sözlü sınavlar olması durumunda bu aşamalarında başarıyla tamamlanması gerekir. Ancak en önemli şart KPSS'den yüksek puan almaktır. Ayrıca memuriyette yaş şartı da bulunur. Kurumdan kuruma göre yaş şartı değişebilir. Tüm bu şartları karşılayanlar memur olabilir. Ayrıca bakanlar gibi üst düzey görevlilerin talimatı ile kişiler sınavsız, şartsız atanabilir.