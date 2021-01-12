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    • 12.01.2021 21:21
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    Valisi Said: Kerkük'te Türk yatırımcıları ve şirketlerini görmek istiyoruz

    'ın kentini ziyaret eden -Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TISİAD) Başkanı ve beraberindeki heyet Kerkük Valisi ile kentin imarı ve yatırım imkanlarını görüştü. Sai, "Kerkük'te Türk yatırımcıları ve şirketlerini görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    AA
    Kerkük Valisi: Kerkük'te Türkleri görmek istiyoruz

    Ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında Kerkük Valisi Said, kentin imarı ve kalkınmasına Türk yatırımcı, iş adamı ve şirketlerin katkı sağlamasını istediklerini belirtti.

    "Kerkük'te Türk yatırımcıları ve şirketlerini görmek istiyoruz." ifadesini kullanan Said, kentin her alanda imar ve kalkınmaya ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

    Vali Said, Kerkük'e gelecek Türk şirketlere gereken tüm desteği sağlamaya hazır olduklarını kaydederek, Iraklıların Türk şirketlerinin kalitesine güvendiğini bu anlamda iki ülke yatırımcılarının iyi bir ortaklık yapacaklarına inandıklarını vurguladı.



    TISİAD Başkanı Nevaf Kılıç da Kerkük'ün kalkınması için üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını aktardı.

    Kılıç, Kerkük'ün imarına katkı sağlamak için Türkiye'den önemli yatırımcı, iş adamı ve ticari heyetleri teşvik edeceklerini vurgulayarak, bu ziyaretin başlangıç olduğunu, devamının geleceğini ve yatırımları hayata geçireceklerini belirtti

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