Kerkük Valisi: Kerkük'te Türkleri görmek istiyoruz

Vali Said, Kerkük'e gelecek Türk şirketlere gereken tüm desteği sağlamaya hazır olduklarını kaydederek, Iraklıların Türk şirketlerinin kalitesine güvendiğini bu anlamda iki ülke yatırımcılarının iyi bir ortaklık yapacaklarına inandıklarını vurguladı.





TISİAD Başkanı Nevaf Kılıç da Kerkük'ün kalkınması için üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını aktardı.