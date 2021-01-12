BİM 12 Ocak 2021 Salı aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi merak ediliyor. Bu bağlamda fiyatlar marketlere giderek alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılıyor. BİM'de bu hafta Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti, Queen 150'li Çek-Kullan Mendil, Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici, Nescafe 10'lu Hazır Kahve, Nestle Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata, Fiskobirlik Kavrulmuş İç Fındık Vakumlu ve Tadım Favori Karışık Kuruyemiş ürünleri ön planda yer aldı.

BİM 12 OCAK 2021 SALI AKTÜEL KATALOĞU