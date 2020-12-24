Son dönemlerde Irak'tan gelen haberlerin sayısı ve Türkiye'yi ilgilendiren detayları her gün biraz daha artarken, bu gelişmelere Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Ankara ziyaretinin eklenmesi tüm bu gelişmelerin ne anlama geldiği sorusunu da bir kez daha gündeme taşıdı.

IRAK'TA PKK 'BİDEN DÖNEMİNE' HAZIRLIK YAPIYOR

TRT Haber'e konuşan Emekli Tuğgeneral, İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahri Erenel'e göre tüm yaşananlar hem birbiriyle hem de Türkiye ile doğrudan alakalı.