Son dönemlerde altın alarak yatırım yapanlar kapanış saatleriyle birlikte güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek için araştırma yapıyor. 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları bu kapsamda çok araştırılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 723,00 lira, Cumhuriyet altını 2.959,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,81 yükselişle 446,00 liradan işlem gördü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 449 bin 500 liraya yükseldi. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.842,13 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?