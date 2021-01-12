Son dönemlerde altın alarak yatırım yapanlar kapanış saatleriyle birlikte güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek için araştırma yapıyor. 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları bu kapsamda çok araştırılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 723,00 lira, Cumhuriyet altını 2.959,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,81 yükselişle 446,00 liradan işlem gördü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 449 bin 500 liraya yükseldi. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.842,13 dolardan işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|442,20
|442,40
|445,80
|446,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.914,00
|2.935,00
|2.938,00
|2.959,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|403,50
|407,50
|406,50
|410,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.848,00
|2.868,00
|2.871,00
|2.891,00
|Yarım Ziynet
|1.424,00
|1.434,00
|1.435,00
|1.445,00
|Çeyrek Ziynet
|712,00
|717,00
|718,00
|723,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,81 artışla 446,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 723,00 lira, Cumhuriyet altını 2.959,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,81 yükselişle 446,00 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 449 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 449 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 444 bin 500 lirayı, en yüksek ise 449 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 449 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 397 milyon 241 bin 939,09 lira, işlem miktarı ise 892,67 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 414 milyon 412 bin 164,46 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.842,13 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.842,13 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,8 yükselerek 449 bin 500 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,4556 lira, satışta 7,4855 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4379 lira, satışta 7,4677 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,19'dan, bileşik getirisi de yüzde 14,69'dan gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2150, sterlin/dolar paritesi 1,3591, dolar/yen paritesi de 104,27 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,50 kazançla 56,31 dolardan işlem görüyor.
ALTIN VE PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ
ABD Hazine tahvillerinin yükselişinin ardından art arda iki gün düşen değerli metaller, Salı günü yeniden tırmanışa geçti.
Hampetrol fiyatları, ABD'deki petrol stoklarına ilişkin verilerin açıklanması öncesinde yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi.
Değerli metallerin tırmanışında, geçen Cuma günü sert düşen platin yüzde 3.02'lik artışla öne geçti. ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın, 20 Ocak'ta görevi devraldıktan sonra trilyonlarca dolarlık destek paketi açıklayacağını söylemesinin de etkisiyle, ABD'de Wall Street Borsası'nda açılış öncesi işlemlerde Hazine tahvillerinin yanında hisse senetleri de yükseldi.
Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü (American Petroleum Institute - API) ABD'deki petrol stoklarına ilişkin verileri Çarşamba günü TSİ 00:30'da, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi de (EIA) ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stoklarına ilişkin resmi verileri aynı gün ABD piyasalarının açılışından sonra açıklayacak.
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;
- Brent petrol yüzde 1.35 artışla 56.37 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.28 artışla 52.88 dolar,
- altın yüzde 0.79 artışla 1,859.79 dolar,
- gümüş yüzde 1.85 artışla 25.43 dolar,
- bakır yüzde 2.69 düşüşle 7,845.50 dolar,
- platin yüzde 3.02 artışla 1,086.12 dolar,
- paladyum yüzde 0.54 artışla 2,389.22 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada gram altın 444 lira, çeyrek altın 730 lira, Cumhuriyet altını da 2,906 liradan satıldı.
Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, "Altın geçtiğimiz haftayı kırmızıda kapattıktan sonra satıcılı seyrini bu haftaya da taşıyarak dünkü seansı da kırmızıda kapattı" denildi ve şöyle devam edildi:
"1849 dolar/onstan güne başlayan sarı maden, ABD 10 yıllıklarındaki yükseliş ve Dolar endeksindeki toparlanmadan negatif etkilenmeyi sürdürdü. Bu süreçte 1817 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilen sarı maden, son beş haftanın en düşük seviyesini kaydetti. Diğer taraftan Donald Trump'ın seçim sonrası destekçilerine yaptığı çağrı dolayısıyla, halkı kalkışmaya tahrik etmek suçundan görev süresinin tamamlanmasına bir hafta kala hakkında azil süreci başlatıldı. Altın ise bu yaşanan gelişmeler karşısında gün sonuna doğru toparlanma gayesinde hareket etse de günü kırmızıda kapatmaktan kaçamadı. 1843 dolar/onstan seansı tamamlayan sarı maden, önceki güne kıyasla hanesine yüzde 0.3 kayıp yazmış oldu. 1837 dolar/onstan geçen 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanış yapmayı başaran sarı maden için yukarı doğru trendin devamı için bu seviyenin üzerinde kalabilmesi oldukça önemli.
"Gümüş de altınla benzer şekilde kırmızıda bir seansı geride bırakırken, üst üste dördüncü seansı da kayıpla tamamlamış oldu. Dünkü seansa 25.43 dolar/ons seviyesinden başlayan beyaz maden, 24.90 dolar/onstan kapanış yaparken önceki güne kıyasla yüzde 2 kaybı hanesine yazmış oldu.
"Platin, günün en çok kayıp yaşayan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, gün içi kayıpları yüzde 5.0 seviyesini aştı. 1066 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan platin, önceki haftadan devir aldığı satıcılı seyri devam ettirerek 1009 dolar/ons seviyesine kadar geri çekildi. ABD seansının açılışında alımlarla desteklenen platin, günü 1036 dolar/onstan kapatarak yüzde 2.8 kaybı hanesine yazmış oldu.
"Paladyum ise kazançları kısıtlı olsa da günü kırmızıda kapatmayan tek kıymetli maden olarak öne çıktı. 2368 dolar/ons seviyesinden güne başlayan paladyum, seansı 2370 dolar/onstan tamamlarken 2 dolar gibi mütevazı bir kazancı elde etmiş oldu.
"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda haftanın ilk gününde altın işlemleri dünya fiyatlarına yakın gerçekleşirken, hacim açısından düşük denilecek bir işlem günü geride kaldı. Borsa İstanbul'da toplamda 2613 kg altın, 5222 kg gümüş işlemiyle seans tamamlanmış oldu."