3 bin lira olan, afet sonrası yapılan ev eşyası yardımlarımızı 5 bin lira olarak revize ettik" diyerek devletin destek ödemesi kapsamında yardım parası yapmaya devam ettiğini vurguladı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları üzerinde yapılan yardım ödemesi ile ihtiyaç sahibi ailelerin daha iyi koşullarda yaşamasının sağlanması amaçlanıyor. Söz konusu yardım başvuruları ise vakıflar üzerinden ve il / ilçelerde bulunan bakanlığın şube müdürlükleri üzerinden kabul ediliyor.

Barınma yardımları 2021 yılında da devam edecek. Bakanlık barınma yardımları ile zor şartlar altında yaşamını devam ettiren ailelerin daha iyi koşullarda ev sahibi olmalarını amaçlıyor. Aile Bakanlığı aracılığıyla sağlanacak barınma yardımlarına ilişkin bilinmesi gerekenler.