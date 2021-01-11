CoinMarketCap nedir ve nasıl kullanılır? Binance ve CMS ilişkisi nedir? Coin fiyat grafiği nereden izlenir?

CoinMarketCap, kripto para piyasası hakkında birçok bilgiyi öğrenebileceğiniz bir platformdur. Platform borsalardaki kripto para değerlerini ayrı ayrı yansıtır ve fiyatları ortalama olarak beş dakikada bir yenileyerek kullanıcıları ile paylaşır.
Piyasa hacminden kripto paraların pazar paylarına kadar birçok bilgiyi öğrenebileceğiniz platform, herhangi borsada işlem gören hemen hemen her kripto parayı sisteminde listeler. Platformda paylaşılan piyasa hacimleri ile birlikte kripto paralar arasında bir sıralama yapılmasına imkan veren Coinmarketcap, dünya üzerinde milyonlar kişi tarafından kullanılan bir platformdur.
Kullanıcıya diğer platformlar gibi detaylı grafikler sunmasa da aylık ve senelik olarak kripto paraların değer grafiklerini de kullanıcılar ile paylaşmaktadır.
Dünyada en fazla tercih edilen kripto para takip platformlarından olan Coin Market Cap, Türkçe dil ve Türk Lirası desteği de sunmaktadır.
CoinMarketCap Nedir?
CoinMarketCap, 7.700'den fazla kripto para birimi hakkında birçok veriyi sağlayan ABD merkezli bir kripto para piyasa analizi ve takip platformudur. Platform, Brandon Chez tarafından kurulmuştur.
Mayıs 2013'te kurulan CoinMarketCap, gün geçtikçe hızla büyümüş ve binlerce kripto varlığı karşılaştırmak için kullanıcılar, kurumlar ve medya tarafından en güvenilir kaynak haline gelmiştir. CoinMarketCap'in verileri sıklıkla CNBC, Bloomberg ve diğer büyük haber kaynakları tarafından alıntılanmaktadır. (ABD hükümeti bile araştırma ve raporlar için CoinMarketCap'in verilerini kullanıyor!)
CoinMarketCap, Nisan 2020'de Binance Capital Mgmt tarafından satın alındı. Binance, dünyanın her yerinden insanlar için kripto para birimlerini erişilebilir ve sistemik olarak önemli hale getirme ortak vizyonunu paylaşan, ticaret hacmi ve kullanıcılar tarafından dünyanın en büyük dijital varlık borsasının arkasındaki küresel blok zinciri şirketidir. CoinMarketCap bu satın alma yoluyla projelere daha derinlemesine veri elde etmek, kripto para endüstrisindeki bilgi asimetrisini azaltmak ve yüz milyonlarca kullanıcısına daha yüksek kaliteli veriler getirmek için ana şirketinin kapsamlı kaynaklarından yararlanmayı planlıyor.
Bu arada CoinMarketCap için sıklıkla CMC kısaltması kullanılmaktadır.
BİNANCE VE CMS İLİŞKİSİ NEDİR?
CMC, Binance tarafından satın alındıktan sonra veriler konsunda tarafsız olmayacağına dair birçok eleştiri almıştı. Binance kripto para birimi borsası ve onun yerel token'ı BNB CoinMarketCap'te listelenirken, CoinMarketCap ve Binance, birbirlerinden katı bir bağımsızlık politikası uygulayan ayrı varlıklar olarak açıklıyor. Bu eleştirilere karşı sitenin "Hakkımızda" kısmında bir açıklama yayınlayan CMC, Binance'in CoinMarketCap sıralaması üzerinde hiçbir etkisi olmadığını, CoinMarketCap'in Binance'in operasyonları üzerinde hiçbir etkisi olmadığını ifade ediyor.
Açıklamalara göre Binance'in CEO'su CZ dahil hiçbir Binance çalışanı CoinMarketCap'in sıralama algoritmaları veya listeleme işlemleri üzerinde kontrole sahip değil. CoinMarketCap'te listelenmek isteyen kripto para birimleri, CMC'nin listeleme politikasındaki yönergelere uymalıdır. Bu adımdan sonra kripto paralar değerleri açısından adil ve bağımsız bir şekilde değerlendirilecektir.
CoinMarketCap'in resmi sıralama kriterleri, Binance borsası veya BNB kripto para birimi için bile herhangi bir amiyane tabirle "torpil" olasılığını ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. Bu, politikaya bağlılığın ana şirket için önemi oldukça büyüktür. Aksi takdirde birçok olumsuz sıkıntı yaşanabileceğinin CMC de farkındadır. Bu nedenle firma, objektifliğinin arkasında duracağını belirtmektedir.
CoinMarketCap, kripto para birimleriyle ilgili en doğru verileri bağımsız olarak daha geniş bir kamuoyuna sunma amacı güttüğünü açıklıyor.
1) Piyasa Değeri, 24s Hacim ve BTC Hakimiyeti Ne Anlama Geliyor?
Piyasa Değeri: Kripto para piyasasının toplam değeri anlamına gelmektedir. Piyasa değeri her bir kripto para biriminin piyasa değerinin toplanmasıyla elde edilir. Yukarıdaki ekran görüntüsünden piyasa değerinin 281.6 milyar dolar olduğunu görebilirsiniz.
24s Hacim: Son 24 saatte kripto para borsalarından yapılan alım-satım miktarıdır. Yukarıdaki ekran görüntüsünden 24s hacmin 55.2 milyar dolar olduğunu görebilirsiniz.
BTC Hakimiyeti: Bitcoin'in piyasa değerinin toplam piyasa değerine oranlanması sonucu oluşan veridir. Yukarıdaki ekran görüntüsünde BTC hakimiyetinin %57.3 olduğunu görebilirsiniz.
2) Kripto Para Birimleri ve Piyasalar Ne Anlama Geliyor?
Kripto Para Birimleri: CoinMarketCap'te listelenen kripto para biriminin sayısıdır. Yukarıdaki ekran görüntüsünden CoinMarketCap'te 22 Kasım 2020 itibari ile toplamda 7.742 kripto para biriminin listelendiğini görebilirsiniz. Bu sayı her geçen gün değişmekte, artmaktadır.
Piyasalar: Kripto para birimlerinin alınıp satıldığı borsaların sayısını verir. Bu sayı değişkendir. Artıp, azalabilir.
3) Kripto Paralar için Piyasa Değeri, Fiyat ve Hacim Gibi Bilgiler
Bir kripto para biriminin piyasa değeri, fiyat, hacim (24s), dolaşımdaki arz miktarı, değişim (24s) ve fiyat grafiği (7g) gibi verilere CoinMarketCap'in direkt anasayfasından ulaşabilirsiniz.
Yukarıdaki ekran görüntüsünde Bitcoin için piyasa değerinin 180.2 milyar dolar, fiyatın 9.017,23 dolar, hacim (24s) 16.01 milyar dolar, dolaşımdaki arz 17.766.612 BTC ve değişim (24s) -%3,15 olduğunu görebilirsiniz.
Buradaki piyasa değeri verisi Bitcoin'in toplam piyasa değeridir. Fiyat, borsalardan alınan veriler ışığında derlenen fiyatı simgelerken, hacim (24) son 24 saatteki hacim miktarını verir. Dolaşımdaki arz kripto para biriminin dolaşımdaki miktarının verirken, değişim (24s) son 24 saatteki kripto para biriminin fiyatındaki değişimi verir.
CoinMarketCap'teki herhangi bir kripto para biriminin ismine tıkladığınızda yukarıdaki gibi bir sayfa açılacaktır. Bu sayfa üzerinden o kripto para birimiyle ilgili daha fazla ayrıntıya ulaşabilirsiniz.
Ekranın sol üst tarafında kripto para biriminin ismi ve simgesi yer alırken, hemen altında piyasa değerine göre sıralaması, web sitesi bilgisi, Blockchain'i ile ilgili verilere erişim bağlantısı (Explorer) ve white paper gibi teknik belgelere erişim bağlantısı bulunmaktadır.
Ekranın sağ orta bölümünde ise, fiyat bilgisi ve son 24 saatteki değişim, o anki BTC karşılığı, anasayfada da yer alan piyasa değeri, hacim (24s), dolaşımdaki arz ve ek olarak maksimum arz miktarı bilgisine ulaşılabilir.
Ekranın alt kısmında ise grafikler, kripto para biriminin işlem gördüğü borsalardaki fiyat bilgileri, sosyal medya hesapları ve geçmiş veriler gibi bilgiler yer alır.
Grafikler kısmında seçilen tarih aralığına göre fiyattaki değişim grafik üzerinde detaylı bir şekilde gösterilmektedir.
Piyasalar sekmesinden kripto para biriminin işlem gördüğü borsadaki anlık fiyat bilgisine erişilebilir. CoinMarketCap web sitesinde listelenen kripto para birimlerinin fiyat bilgisi Piyasalar sekmesindeki borsalardaki veriler ışığında oluşturulmaktadır.
Derecelendirmeler sekmesinden kripto para projesinin durumunu ölçmek için kullanılan tek, tutarlı kıyaslanabilir bir değer olan Temel Kripto Varlık Puanı'na (Fundamental Crypto Asset Score), puandaki değişim grafiğine ulaşılabilir.
Geçmiş veriler sekmesinden ise kripto para biriminin geçmiş tarihlerdeki güne başlangıç ve kapanış fiyat bilgisi, o günkü en yüksek ve en düşük fiyat bilgisi gibi birçok veriye erişilebilir.