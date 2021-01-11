CoinMarketCap nedir ve nasıl kullanılır? Binance ve CMS ilişkisi nedir? Coin fiyat grafiği nereden izlenir?

CoinMarketCap, kripto para piyasası hakkında birçok bilgiyi öğrenebileceğiniz bir platformdur. Platform borsalardaki kripto para değerlerini ayrı ayrı yansıtır ve fiyatları ortalama olarak beş dakikada bir yenileyerek kullanıcıları ile paylaşır.

Piyasa hacminden kripto paraların pazar paylarına kadar birçok bilgiyi öğrenebileceğiniz platform, herhangi borsada işlem gören hemen hemen her kripto parayı sisteminde listeler. Platformda paylaşılan piyasa hacimleri ile birlikte kripto paralar arasında bir sıralama yapılmasına imkan veren Coinmarketcap, dünya üzerinde milyonlar kişi tarafından kullanılan bir platformdur.

Kullanıcıya diğer platformlar gibi detaylı grafikler sunmasa da aylık ve senelik olarak kripto paraların değer grafiklerini de kullanıcılar ile paylaşmaktadır.

Dünyada en fazla tercih edilen kripto para takip platformlarından olan Coin Market Cap, Türkçe dil ve Türk Lirası desteği de sunmaktadır.