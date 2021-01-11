

Bitcoin, gelen yoğun satışlarla 33,920.63 dolara kadar indikten sonra, son 24 saatte yüzde 13.68 düşüşle 35,377.77 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 5.55 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 755 milyar dolardan, yaklaşık 103 milyar dolarlık düşüşle 755 milyar dolara indi.