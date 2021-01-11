İntibak çıktı mı? Ocak ayı zamlı emekli maaşı ücretleri yattı mı? Soruları revaçta. Ocak zamlarını öğrenen emekliler, yeni aylıklarına kavuşmak için gün sayıyor. Zamlı maaş ödemeleri ayın 18'inde SSK emeklileriyle başlayacak. SSK emeklileri yüzde 8.36 artışın yansıtıldığı yeni aylıklarını 18-26 Ocak tarihleri arasında alacak. Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş ödemeleri de 25 Ocak'ta başlayıp, 28 Ocak'ta sona erecek. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti.
EMEKLİLERE NE KADAR ZAM YAPILDI?
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayında enflasyon yüzde 14.60 olarak gerçekleşti.
2021 YILI EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANLARI
Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. Memur zammı yüzde 7,36; SSK Ve Bağkur emekli zammı 8,36 oldu.
2021 yılında emeklilerin alacakları maaş aşağıdaki gibidir;
Emekliler yüzde 7.33 zamla oluşan farklarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulacak tarihte maaş hesaplarında görecek.
Aylıklarını her ay alanlara 1, 3'er aylıklar halinde alanlardan Kasım- Aralık-Ocak dönemini alanlara 1, Aralık-Ocak-Şubat dönemini alanlara 2, Ocak-Şubat-Mart dönemini alanlara 3 aylık üzerinden zam farkı yatırılacak.
Örneğin; en düşük aylık 2 bin 814 liradan 3 bin 20 liraya çıktı.
Bu maaşı alan emekliye, ödemesi aylık yapılıyorsa 206 lira zam farkı yatırılacak.
3 aylık fark alacaklara en az 618 lira ödenecek.
GEÇEN YIL OCAK AYINDA MEMURLARA YÜZDE 5,5 ZAM YAPILMIŞTI
Geçtiğimiz yılının ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 4 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 1,5'lik enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 5,5'e çıkmıştı. Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları 2019 yılının son 6 aylık enflasyonu oranında artmıştı. Bu oran yaklaşık yüzde 6,5'e karşılık geliyordu.
SON ENFLASYON ORANLARI
2020 yılının ikinci yarısında 5 aylık enflasyon verisi açıklandı. Sadece Aralık ayı enflasyonu kaldı. İşte şimdiye kadar açıklanan enflasyonlara göre aylık TÜFE:
Temmuz ayı TÜFE: 0,58
Ağustos ayı TÜFE: 0,86
Eylül ayı TÜFE: 0,97
Ekim ayı TÜFE: 2,13
Kasım ayı TÜFE: 2,30:
Toplam : 6,84
EMEKLİ İNTİBAK ZAMMINDA SON DURUM NEDİR?
2000 yılından önce emekli olan vatandaşlar için gelen intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanlar için de yapılması bekleniyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmese de, iddialara göre intibak zammının maaşlara yansıtılması bekleniyor.
Eğer bu talep hayata geçerse maaşlar üzerinde 355 TL ye varan artışlar gözlenecek.
İNTİBAK TALEBİ GÜNDEME TAŞINDI
2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar tarafından intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı.
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.
SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.