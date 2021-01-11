Aralık ayında vaka sayılarının artması nedeniyle bankalar çalışma saatlerinde değişikliğe gidildiği müşterilerine mesaj yoluyla duyurmuştu. Gün içerisinde çeşitli işlemlerini yapmak için bankaların şubelerine gidecek olan vatandaşlar yeni çalışma saatlerini öğrenip ona göre hareket etmek istiyor. Finansbank, Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA, HSBC ve Türkiye İş Bankası Ocak ayı yeni çalışma saatlerini haberimizin içerisinde detaylı bir şekilde paylaştık. İşleminin gecikmesini istemeyenler yeni çalışma saatlerini haberimizin alt kısmında rahatlıkla bulabilir.

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

İşte çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalar...