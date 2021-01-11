BİM 12 Ocak 2021 Salı aktüel kataloğu ile yarından itibaren satışa sunulacak ürünler merak konusu oldu. Tat Ranch-Mango Köri- BBQ-Peri Peri Sos, Abdullah Efendi Türk Kahvesi, Mr.Green 10'lu Mikrofiber Temizlik Bezi ürünlerinin ön plana çıktığı kataloğda kuruyemiş temizlik ve ürünlerinde büyük fırsatlar dikkat çekiyor. İşte BİM 12 Ocak 2021 Salı aktüel kataloğu ürünleri

BİM 12 OCAK 2021 SALI AKTÜEL KATALOĞU