BİM 12 Ocak 2021 Salı aktüel kataloğu ile yarından itibaren satışa sunulacak ürünler merak konusu oldu. Tat Ranch-Mango Köri- BBQ-Peri Peri Sos, Abdullah Efendi Türk Kahvesi, Mr.Green 10'lu Mikrofiber Temizlik Bezi ürünlerinin ön plana çıktığı kataloğda kuruyemiş temizlik ve ürünlerinde büyük fırsatlar dikkat çekiyor. İşte BİM 12 Ocak 2021 Salı aktüel kataloğu ürünleri
BİM 12 OCAK 2021 SALI AKTÜEL KATALOĞU
Jenny&Willy
Bebek Bezi
• 70'li Junior 0,70 TL adet fiyatı
• 86'lı Maxi 0, 57 TL adet fiyatı
Sleepy
50'li Islak Havlu
• Doğal&Organik
Vernel
Konsantre Yumuşatıcı
• 2x1440 ml
Yumoş
Çamaşır Yumuşatıcısı
• 5 L
Mr.Green
10'lu Mikrofiber Temizlik Bezi
Jucy
%100 Portakal Suyu
• 1.8 kg portakaldan elde edilmiştir.
• 740 ml
Tirebolu 42
Siyah Çay
• 1 kg
Holland
Karamel Waffle
• 250 g
Yurdum
Biber Salçası
• 1500 g
• Cam ve özel tutma saplı kavanoz
Sinangil
Buğday Unu
• 2 kg
Altad
Mini Bamya Konservesi
• 630 g
• %100 bamya,başka sebze içermez
Tat
Ranch-Mango Köri- BBQ-Peri Peri Sos
• 250 ml