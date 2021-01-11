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    • 11.01.2021 21:20
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    12 Ocak 2021 Salı aktüel kataloğunda neler var? BİM'de kuruyemiş temizlik ve ürünlerinde büyük fırsat!

    12 Ocak 2021 Salı aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi ve fiyatları, marketlere giderek alışveriş yapacak olanlar tarafından merak ediliyor. BİM'de bu hafta Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti, Queen 150’li Çek-Kullan Mendil, Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici, Nescafe 10’lu Hazır Kahve, Nestle Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata, Fiskobirlik Kavrulmuş İç Fındık Vakumlu ve Tadım Favori Karışık Kuruyemiş ürünleri tercih edileceğe benziyor.

    takvim.com.tr
    BİM 12 Ocak 2021 Salı aktüel kataloğunda neler var?

    BİM 12 Ocak 2021 Salı aktüel kataloğu ile yarından itibaren satışa sunulacak ürünler merak konusu oldu. Tat Ranch-Mango Köri- BBQ-Peri Peri Sos, Abdullah Efendi Türk Kahvesi, Mr.Green 10'lu Mikrofiber Temizlik Bezi ürünlerinin ön plana çıktığı kataloğda kuruyemiş temizlik ve ürünlerinde büyük fırsatlar dikkat çekiyor. İşte BİM 12 Ocak 2021 Salı aktüel kataloğu ürünleri

    BİM 12 OCAK 2021 SALI AKTÜEL KATALOĞU

    Jenny&Willy
    Bebek Bezi
    • 70'li Junior 0,70 TL adet fiyatı
    • 86'lı Maxi 0, 57 TL adet fiyatı

    Sleepy
    50'li Islak Havlu
    • Doğal&Organik

    Vernel
    Konsantre Yumuşatıcı
    • 2x1440 ml

    Yumoş
    Çamaşır Yumuşatıcısı
    • 5 L

    Mr.Green
    10'lu Mikrofiber Temizlik Bezi

    Jucy
    %100 Portakal Suyu
    • 1.8 kg portakaldan elde edilmiştir.
    • 740 ml

    Tirebolu 42
    Siyah Çay
    • 1 kg

    Holland
    Karamel Waffle
    • 250 g

    Yurdum
    Biber Salçası
    • 1500 g
    • Cam ve özel tutma saplı kavanoz

    Sinangil
    Buğday Unu
    • 2 kg

    Altad
    Mini Bamya Konservesi
    • 630 g
    • %100 bamya,başka sebze içermez

    Tat
    Ranch-Mango Köri- BBQ-Peri Peri Sos
    • 250 ml
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    Haberler Ekonomi BİM 12 Ocak 2021 Salı aktüel kataloğunda neler var? BİM'de kuruyemiş temizlik ve ürünlerinde büyük fırsat!