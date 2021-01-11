Büyük ve küçük ölçekte altın alıp yatırım yapanlar altın fiyatlarındaki son durumu mercek altına alıyor. 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları akşam saatlerinden itibaren çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 717,00 lira, Cumhuriyet altını 2.935,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 442,40 liradan işlem gördü. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.848,72 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?