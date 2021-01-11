Büyük ve küçük ölçekte altın alıp yatırım yapanlar altın fiyatlarındaki son durumu mercek altına alıyor. 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları akşam saatlerinden itibaren çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 717,00 lira, Cumhuriyet altını 2.935,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 442,40 liradan işlem gördü. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.848,72 dolardan işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|443,80
|444,00
|442,20
|442,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.925,00
|2.946,00
|2.914,00
|2.935,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|404,75
|408,75
|403,50
|407,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.858,00
|2.878,00
|2.848,00
|2.868,00
|Yarım Ziynet
|1.429,00
|1.439,00
|1.424,00
|1.434,00
|Çeyrek Ziynet
|715,00
|720,00
|712,00
|717,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 azalışla 442,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 717,00 lira, Cumhuriyet altını 2.935,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 442,40 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 441 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 441 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 439 bin 800 lirayı, en yüksek ise 445 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 azalışla 441 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 144 milyon 233 bin 734,70 lira, işlem miktarı ise 2.613,95 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 175 milyon 517 bin 300,22 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.848,72 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.848,72 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,03 kayıpla 441 bin 500 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,4379 lira, satışta 7,4677 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3438 lira, satışta 7,3733 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,15'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,65'ten gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2146, sterlin/dolar paritesi 1,3470, dolar/yen paritesi de 104,30 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,50 azalarak 55,33 dolardan işlem görüyor.
ALTIN VE PETROL FİYATLARI YATAY
ABD Hazine tahvilleri ve dolardaki yükselişin etkisiyle düşen altın fiyatları ve Avrupa genelinde uygulanan kısıtlama önlemlerinin yanında, Çin'de de başlayan seyahat yasaklarının oluşturduğu talep baskısıyla gerileyen petrol fiyatları, haftanın başında indikleri düzeylerde yatay hareket ediyor.
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;
- Brent petrol yüzde 2.04 düşüşle 55.21 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.88 düşüşle 51.74 dolar,
- altın yüzde 0.67 düşüşle 1,835.06 dolar,
- gümüş yüzde 2.06 düşüşle 24.78 dolar,
- bakır yüzde 1.07 düşüşle 8,084.50 dolar,
- platin yüzde 4.95 düşüşle 1,015.08 dolar,
- paladyum yüzde 0.67 düşüşle 2,359.88 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada gram altın 443 lira, çeyrek altın 727 lira, Cumhuriyet altını da 2,899 liradan satıldı.
Troy Kıymetle Madenler'in günlük bülteninde, "Yeni yılda, yeni umutlar diye pozitif başlangıç yapan piyasalar altını satmaktan kendini alıkoyamadı" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:
"Ocak ayını genelde yeşilde kapatmasıyla bildiğimiz altın, bu sefer alışılanın dışında sert satıcılı bir yıl başlangıcı yaptı. Son 10 yılın ocak ayının yedisinde yeşilde bir kapanış yapmayı başaran altın bu sefer kırmızıda bir ocak ayı yaşıyor. ABD seçimlerinin neticesini belirleyen Georgia seçimleri, geçtiğimiz haftaki oylamayla tamamlandı. Seçim, Demokratların zaferiyle sonuçlanırken, Demokratlar temsilciler meclisini kazanmasının ardından senatoyu da kazanmış oldular. Mavi dalga diye adlandırılan bu durum, Yeni Başkan Joe Biden'ın işini oldukça kolaylaştıracak gibi görünüyor.
"Bu gelişme hisse senedi piyasalarına coşku, ABD 10 yıllıklarına yukarı doğru ivme, altına ise satış getirdi. Mutlak bir demokrat zaferinin ekonomik toparlanmayı hızlandıracağı beklentisiyle risk iştahı hızla artarken, kıymetli madenler altın önderliğinde sert kayıp yaşadı. Hatta bu risk iştahı ve coşku o kadar yüksekti ki Cumhuriyetçilerin Senato binasını basmasına hiçbir tepki vermeden hisse senedi piyasası alımlarla yoluna devam etti.
"ABD 10 yıllıklarında oluşan getirinin altın fiyatını baskı altına almasının ardından sarı maden, haftalık seansı 1849 dolar/onstan tamamlarken yüzde 2.6 kaybı hanesine yazmış oldu. Ekonomi adına genel konjonktürde değişen bir şey olmadığı için altın önderliğinde kıymetli madenlerdeki yukarı doğru hareketin devam edeceği beklentisinin sürdüğünü söyleyebiliriz.
"Gümüş de altınla benzer şekilde pozitif başladığı haftayı kırmızı da kapatarak öne çıktı. Senato seçimleri öncesi 27.93 dolar/ons seviyesine kadar uzanarak son dört ayın en yüksek seviyesini kaydeden beyaz maden, kazançlarını hafta sonuna kadar taşıyamadı. Gümüş, seansı 25.43 dolar/onstan tamamlarken önceki haftaya kıyasla yüzde 3.4 kaybı hanesine yazmış oldu. Geçtiğimiz hafta aynı zamanda altın gümüş rasyosunda bir kez daha 70 seviyesinden geri dönülürken haftalık kapanış 73 seviyesinden oldu.
"Platin ise Demokratların galibiyetini kutlayan tek kıymetli madeni olarak öne çıktığı haftada 1134 dolar/onsla son dört yılın en yüksek seviyesini kaydederek dikkat çekmişti. Demokratların yeşil ekonomiyi destekleyeceği beklentisiyle platin kendine destek bulurken, ABD 10 yıllıklarındaki artış ona da satış yönlü tesir etti. Haftayı 1066 dolar/onstan tamamlayan platin, yüzde 0.6 kaybı hanesine yazdı.
"Paladyum, diğer kıymetlilere uyum sağlayarak kırmızıda kapattığı bir haftayı geride bıraktı. Geçtiğimiz haftaya 2445 dolar/onstan başlayan paladyum, 2368 dolar/onstan kapanış yaparak yüzde 3.2 kaybı hanesine yazmış oldu.
"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda satıcıların iştahlı olduğu bir hafta geride kalırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının altında eksi 1-2 dolar/onsla gerçekleşti. Hacim açısından düşük denilecek bir hafta yaşanırken Borsa İstanbul'da toplamda 15,498 kg altın, 15,627 kg gümüş işlemiyle haftalık seans tamamlanmış oldu."