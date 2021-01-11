Altın fiyatları ile ilgili Kapalıçarşı'dan gelen son dakika bilgileri, yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Bilindiği üzere altın fiyatları geçtiğimiz yıl sonundan bugüne kadar ki süreçte kademi olarak düşüş yaşıyor. Bir dönem 500 lirayı gören gram altının fiyatı şu sıralar 433 lira civarında bulunuyor. Peki 11 Ocak altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları…
11 OCAK GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 444,6 liradan işlem görüyor. Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 3 altında 438,4 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 444,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 724 lira, Cumhuriyet altını da 2.955 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.847 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Analistler, geçen hafta başlayan ABD tahvili getirileri ve dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin yeni haftanın ilk gününde de altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.
Bugün, veri gündeminin sakin olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi ve ABD'deki mali teşvik paketine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.
YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!
Haberimizden, 11 Ocak 2021 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.
ATA ALTIN
Alış: 2.926,90
Satış: 2.951,40
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 2.968,00
Satış: 3.013,00
GRAM ALTIN
Alış: 438,01
Satış: 438,12
YARIM ALTIN
Alış: 1.425,10
Satış: 1.445,90
ÇEYREK ALTIN
Alış: 712,50
Satış: 722,70
TAM ALTIN
Alış: 2.858,28
Satış: 2.916,26
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 396,83
Satış: 412,18