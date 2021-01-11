Altın fiyatları ile ilgili Kapalıçarşı'dan gelen son dakika bilgileri, yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Bilindiği üzere altın fiyatları geçtiğimiz yıl sonundan bugüne kadar ki süreçte kademi olarak düşüş yaşıyor. Bir dönem 500 lirayı gören gram altının fiyatı şu sıralar 433 lira civarında bulunuyor. Peki 11 Ocak altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları…