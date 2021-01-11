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    • Ekonomi
    • 11.01.2021 10:32
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    • 11.01.2021 10:32
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    'da kaçırılmayacak fırsat! 180 bin TL'ye

    'na ait internet sitesi üzerinden yayınlanan icradan , araba, arsa ve dükkan ilanları yine büyük ilgi çekti. İcra Dairesi tarafından yayınlanan Süleymanpaşa'daki 3+1 satılık daire 180 bin liralık muhammen bedeliyle ön plana çıktı.

    İstanbul'un dibinde bu fırsat kaçmaz! 180 bin TL'ye...

    Süleymanpaşa'nın Ortacami mahallesinde bulunan 100 metrekarelik 3+1 büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. 180 bin lira muhammen bedel belirlenen daireye ilişkin bilgiler ilanda yer aldı.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, dairenin 3 oda , 1 salon, banyo-wc , mutfak , hol ve balkondan oluştuğu bildirildi. 100 metrekare büyüklüğündeki dairenin olduğu binada asansör yer almazken, konum olarak Tekirdağ Devlet Hastanesine 140 metre, SGK'ya 200 metre, Halk Eğitim Merkezine 160 metre, Tekirdağ Valiliğine 410 metre, sahile ise 700 metre uzaklıkta olduğu aktarıldı.

    Tekirdağ Süleymanpaşa'daki satılık daire ilanının detayları için tıklayın...

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    Haberler Ekonomi Tekirdağ'da kaçırılmayacak fırsat! 180 bin TL'ye satılık daire