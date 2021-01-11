Tekirdağ Süleymanpaşa'nın Ortacami mahallesinde bulunan 100 metrekarelik 3+1 büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. 180 bin lira muhammen bedel belirlenen daireye ilişkin bilgiler ilanda yer aldı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, dairenin 3 oda , 1 salon, banyo-wc , mutfak , hol ve balkondan oluştuğu bildirildi. 100 metrekare büyüklüğündeki dairenin olduğu binada asansör yer almazken, konum olarak Tekirdağ Devlet Hastanesine 140 metre, SGK'ya 200 metre, Halk Eğitim Merkezine 160 metre, Tekirdağ Valiliğine 410 metre, sahile ise 700 metre uzaklıkta olduğu aktarıldı.

Tekirdağ Süleymanpaşa'daki satılık daire ilanının detayları için tıklayın...