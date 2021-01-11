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    • 11.01.2021 09:44
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    Dolar kaç TL? bugün ne kadar oldu? 11 Ocak CANLI döviz kurları!

    Haftanın ilk işlem gününde dolar kurundaki son durum yatırımcısı tarafından araştırılmaya başlandı. Dolar kuru geçen haftaki yoğun veri ve 'deki karışıklık nedeniyle sert dalgalanırken bir ara 7.25 altını zorlasa da kalıcı olamadı. Öte yandan Ons altın nedeniyle altın fiyatlarını da etkileyen dolar kurundaki son dakika verileri yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki 11 Ocak dolar kaç TL oldu? bugün ne kadar oldu? İşte canlı döviz kurları...

    Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? 11 Ocak CANLI döviz kurları!

    Haftanın ilk işlem gününde dolar kuru 7,38 liradan işleme alınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 9 lira barajının üzerindeki konumunu düşüren euro kuru ise bugün 9,00 lirada konumlanmış durumda. Kurlar arasında yüksek değere sahip olan yabancı para birimleri arasında yer alan İngiliz Sterlini ise 11 Ocak 2021 Pazartesi günü 9,98 TL'de yer alıyor.

    Merkez Bankası'nın 2021 yılı ilk para politikası toplantısı ise 21 Ocak 2021'de yapılacak. Bu toplantı sonrasında faiz kararında hangi adımların atılacağı da netleşmiş olacak.

    GÜNCEL DÖVİZ KURLARI 11 OCAK 2021

    Bigpara'dan alınan son dakika döviz kurları verileri şöyle:

    İngiliz Sterlini 9,98 TL
    Amerikan Doları 7,38 TL
    Euro 9,00 TL
    İsviçre Frangı 8,31 TL


    Japon Yeni 0,07 TL
    Suudi Arabistan Riyali 1,97 TL
    Norveç Kronu 0,86 TL
    Danimarka Kronu 1,21 TL
    Avustralya Doları 5,69 TL
    Kanada Doları 5,79 TL
    İsveç Kronu 0,89 TL

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    Haberler Ekonomi Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? 11 Ocak CANLI döviz kurları!