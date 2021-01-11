Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? 11 Ocak CANLI döviz kurları!

Haftanın ilk işlem gününde dolar kuru 7,38 liradan işleme alınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 9 lira barajının üzerindeki konumunu düşüren euro kuru ise bugün 9,00 lirada konumlanmış durumda. Kurlar arasında yüksek değere sahip olan yabancı para birimleri arasında yer alan İngiliz Sterlini ise 11 Ocak 2021 Pazartesi günü 9,98 TL'de yer alıyor.