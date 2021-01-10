PROPOLİS ÜRETİCİSİ MUTLU

Erdemli'de arıcılık ile uğraşan ve propolis satışı yapan Rukiye Yılmaz ise "Yaklaşık 2 yıldır arıcılık ile uğraşıyorum. Daha önceleri bal satışı yapıyorduk ama bu yıl propolis üretimi de yapıyoruz ve gerçekten çok büyük talep var. Şu anda talebe yetişemiyoruz ve satışlarımızdan çok mutluyuz. Herkese şifa kaynağı olan propolisi tüketmeyi tavsiye ederim" dedi.