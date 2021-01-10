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    • Ekonomi
    • 10.01.2021 11:27
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    • 10.01.2021 11:27
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    Bu illerde evi veya arsası olanlar paraya para demeyecek! Son 1 yılda yüzde 47 artış

    Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsle birlikte salgından korunmak isteyenler müstakil evlere rağbet göstermeye başladı. Kendi müstakil evlerini yapmak isteyen vatandaşlar arazi ve arsalara yönelince fiyatlar bir anda patladı. Son verilere göre 5 büyük ilde arsa fiyatları son 1 yılda yüzde 47’ye kadar artış gösterdi.

    Endeksa verilerine göre konut imarlı arsa fiyatlarında 5 büyük il içerisinde en fazla artış görülen iller sırasıyla İstanbul, Antalya ve Ankara olurken, Arsa fiyatları son 1 yılda İstanbul'da %47, Antalya'da %38, Ankara'da ise %28 artış gösterdi. Kasım sonu itibarı ile İstanbul'da arsaların metrekare fiyatı 996 TL, Antalya'da 627 TL, Ankara'da ise 360 TL oldu.

    5 büyük il içerisinde son 1 yılda ise arazi fiyatlarında en fazla artış görülen iller ise sırasıyla Antalya, İzmir ve Ankara olurken, Antalya'da arazi fiyatlarında son 1 yıllık artış %30, İzmir'de %28, Ankara'da ise %24 seviyesinde. Kasım sonu itibarı ile arazilerin ortalama metrekare fiyatı Antalya'da 56 TL, İzmir'de 77 TL, Ankara'da ise 42 TL.

    İSTANBUL
    Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 996
    Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 47
    Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 109
    Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 20

    ANKARA
    Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 360
    Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 28
    Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 42
    Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 24

    İZMİR
    Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 915
    Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 20
    Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 77
    Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 28

    BURSA
    Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 793
    Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 14
    Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 56
    Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 22

    ANTALYA
    Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 627
    Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 38
    Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 56
    Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 30
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    Haberler Ekonomi Bu illerde evi veya arsası olanlar paraya para demeyecek! Son 1 yılda yüzde 47 artış