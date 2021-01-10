İstanbul Arnavutköy'de ucuza daire fırsatı! Fiyatıyla ilgi odağı oldu

İstanbul Arnavutköy'de bulunan 56 metrekare büyüklüğündeki bir daire icradan satışa çıkarıldı. 200 bin lira muhammen bedel belirlenen dairenin yaklaşık 3 yıllık olduğu ve binada asansör bulunduğu bilgilerine ilanda yer verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, ev ile ilgili detaylı bilgiler duyuruldu. Buna göre evin 7 katlı bir binada bulunduğu ve Arnavutköy Belediyesine yaklaşık uzaklığının 1800 metre olduğu kaydedildi. Evin 8 Nisan 2021 saat 11.45'te satışa çıkarılacağı açıklandı.

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