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    • 10.01.2021 09:54
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    İstanbul Arnavutköy'de ucuza daire fırsatı! Fiyatıyla ilgi odağı oldu

    'na ait internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanla Gaziosmanpaşa 6. İcra Dairesi'nden Arnavutköy'de bulunan 56 metrekarelik bir dairenin satışa çıkarılacağı duyuruldu.

    İstanbul'un yükselen yıldızı ilçesinde ucuza daire fırsatı

    İstanbul Arnavutköy'de bulunan 56 metrekare büyüklüğündeki bir daire icradan satışa çıkarıldı. 200 bin lira muhammen bedel belirlenen dairenin yaklaşık 3 yıllık olduğu ve binada asansör bulunduğu bilgilerine ilanda yer verildi.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, ev ile ilgili detaylı bilgiler duyuruldu. Buna göre evin 7 katlı bir binada bulunduğu ve Arnavutköy Belediyesine yaklaşık uzaklığının 1800 metre olduğu kaydedildi. Evin 8 Nisan 2021 saat 11.45'te satışa çıkarılacağı açıklandı.

    İlana ait detaylı bilgi için tıklayın

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    Haberler Ekonomi İstanbul Arnavutköy'de ucuza daire fırsatı! Fiyatıyla ilgi odağı oldu