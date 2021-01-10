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    • 10.01.2021 17:02
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    14 Ocak aktüel kataloğunda hangi ürünler var? A101'de haftanın fırsatlı ürünlerinin listesi

    14 Ocak aktüel kataloğunda yer alan yer alan ürünlerin listesi yarın alışveriş yapacak olanlar tarafından merak ediliyor. A101'de bu hafta 40" Full HD TV, SABA 32" Uydu Alıcılı LED TV, Akıllı Telefon, , , , Akıllı Bileklik, Akıllı Saat ve 10.000 mAh Powerbank ürünleri dikkat çekmeyi başardı. İşte A101'de haftanın fırsatlı ürünlerinin listesi...

    14 Ocak A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var? A101'de haftanın fırsatlı ürünlerinin listesi

    Bu perşembe 14 Ocak 2021 itibarıyla gelecek olan A101 fırsat ürünleri sürpriz ürün ve kampanyalarla dolu.

    A101 14 Ocak 2021 aktüel ürünler kampanya kataloğu yayınlandı.

    A101 Market mağazalarında 14 Ocak 2021 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak kampanyada yer alan aktüel ürünler belli oldu.

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    14 OCAK 2021 A101 AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞUNDA NELER VAR?

    A101 14 Ocak 2021 kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında Toshiba 49″ Android 4K Smart Led Tv yer alıyor.

    Toshiba 49″ Android 4K Smart Led TV'nin fiyatı ise 3.999 TL

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    Daha küçük ekranlı bir TV isteyenlere fiyatı ile kaçırılmaması gereken fırsatlar arasına Toshiba 43″ Full HD Smart Led Tv bulunuyor.

    A101 Toshiba 43″ Full HD Smart Led Tv'nin fiyatı ise 2.899 TL

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    Uzun zamandır beklenen akıllı cep telefonu da 14 Ocak Aktüel Ürünler Kataloğu'nda yerini alacak.
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    Haberler Ekonomi 14 Ocak A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var? A101'de haftanın fırsatlı ürünlerinin listesi