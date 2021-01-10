13 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu Steelseries ürünleriyle dikkat çekiyor. BİM aktüel ürün listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. BİM marketlerinde her hafta birbirinden uygun fiyatlı ürünler satışta oluyor. BİM marketlerinde bu hafta Steelseries oyuncu kulaklığı, mouse, klavye gibi ürünler satışta olacak.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 13 OCAK!

HP Pavilion Gaming Laptop 6.999 TL

Steelseries Arctis 1 Gaming Kulaklık 349 TL

Steelseries Rival 3 Gaming Mouse 219 TL

Starcom Garfik Çizim Tableti 229 TL

HP Odysses 15.6" Çanta 179 TL

HP X200 Kablosuz Mouse 69,90 TL

TRAX Webcam 129 TL

Delikli Gaming Mouse 79,90 TL

Trust Mantis Mikrofon 149 TL

Proware Profesyonel Oyuncu Masası 399 TL