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    • 10.01.2021 16:31
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    • 10.01.2021 16:32
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    12-13 Ocak aktüel ürünler listesi! ürünlerinde büyük indirim! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

    'de 12-13 Ocak tarihinde satışa sunulacak fırsat ürünlerinin listesi belli oldu. BİM'de 12 Ocak Salı günü, temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine pek çok ürün, 13 Ocak Çarşamba günü ise elektronik cihazlardan mutfak eşyalarına kadar pek çok ürün satışa sunulacak. İşte 2021 Aktüel ürünler kataloğu! BİM indirimli ürünler listesinde bu hafta ne var? İşte BİM fırsat kataloğu..

    BİM 12-13 Ocak aktüel ürünler listesi! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

    13 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu Steelseries ürünleriyle dikkat çekiyor. BİM aktüel ürün listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. BİM marketlerinde her hafta birbirinden uygun fiyatlı ürünler satışta oluyor. BİM marketlerinde bu hafta Steelseries oyuncu kulaklığı, mouse, klavye gibi ürünler satışta olacak.

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 13 OCAK!

    HP Pavilion Gaming Laptop 6.999 TL
    Steelseries Arctis 1 Gaming Kulaklık 349 TL
    Steelseries Rival 3 Gaming Mouse 219 TL
    Starcom Garfik Çizim Tableti 229 TL
    HP Odysses 15.6" Çanta 179 TL
    HP X200 Kablosuz Mouse 69,90 TL
    TRAX Webcam 129 TL
    Delikli Gaming Mouse 79,90 TL
    Trust Mantis Mikrofon 149 TL
    Proware Profesyonel Oyuncu Masası 399 TL

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    Haberler Ekonomi BİM 12-13 Ocak aktüel ürünler listesi! Steelseries ürünlerinde büyük indirim! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?