13 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu Steelseries ürünleriyle dikkat çekiyor. BİM aktüel ürün listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. BİM marketlerinde her hafta birbirinden uygun fiyatlı ürünler satışta oluyor. BİM marketlerinde bu hafta Steelseries oyuncu kulaklığı, mouse, klavye gibi ürünler satışta olacak.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 13 OCAK!
HP Pavilion Gaming Laptop 6.999 TL
Steelseries Arctis 1 Gaming Kulaklık 349 TL
Steelseries Rival 3 Gaming Mouse 219 TL
Starcom Garfik Çizim Tableti 229 TL
HP Odysses 15.6" Çanta 179 TL
HP X200 Kablosuz Mouse 69,90 TL
TRAX Webcam 129 TL
Delikli Gaming Mouse 79,90 TL
Trust Mantis Mikrofon 149 TL
Proware Profesyonel Oyuncu Masası 399 TL
Polosmart Phonix 7+1 Gaming Kulaklık 99,90 TL
Free Sound Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık 49,90 TL
Polosmart Akıllı Saat 159 TL
Nostaljik Radyo 129 TL
Işıklı Top 49,90 TL
Telefon Tablet Standı 19,90 TL
Trust Ziva Mikrofonlu Kulaklık 29,90 TL
Cam Buzdolabı Sürahisi 1,5 Litre 17,50 TL
Cam Buzdolabı Sürahisi 1 Litre 13,50 TL
Erzak Kabı 12 Litre 17,50 TL
Hisar Optima Tatlı Çatalı 4,95 TL
Hisar Optima Tatlı Kaşığı 4,95 TL
Hisar Optima Yemek Çatalı 5,95 TL
Hisar Optima Yemek Kaşığı 5,95 TL
Soley Çift Kişilik Örtü - Batnnaiye 119 TL
Ayaklı Cam Çerezlik 8,95 TL
Pirge Şef Bıçağı 49,90 TL
Pirge Dilimleme Bıçağı 34,90 TL
Katlanır Yatak 169 TL
Limon Sıkacağı 3,95 TL
Sıvı Yağ Pompası 12,90 TL
Paşabahçe Yağlık / Sirkelik 2'li 9,95 TL
Paşabahçe Bölmeli Cam Servis Tabağı 7,95 TL
Telefon Tutucu 1,95 TL
Dilsiz Uşak 39,90 TL
Kumtel Çift Taraflı Büyük Isıtıcı 129 TL
Kadın Peluş Mont 99,90 TL
Taç - Toka Çeşitleri 2,95 TL
Çocuk Kol Saati Çeşitleri 9,95 TL
Gezer Kadın / Erkek Kışlık Terlik 11,90 TL
Gezer Çocuk Kışlık Terlik 10,90 TL
Gezer Welsoft Çocuk Terlik 8,95 TL
Sürtmeli Yarış Arabası 7,95 TL
Çocuk Eşofman Takımı 6-10 Yaş 26,90 TL
Çocuk Eşofman Takımı 2-5 Yaş 19,90 TL
Kadın Termal Tayt 12,90 TL
Desenli Filanel Batttaniye 29,90 TL
Kadın Lüks Eldiven 24,90 TL
Bebek Figürlü Eldiven 19,90 TL
Çocuk Kafie Pantolon 12,90 TL
Karma Hikaye Kitapları 6,95 TL
Şut ve Gol Oyunu 29,90 TL
Karma Kutu Oyunları 39,90 TL
Overlok Makinesi 999 TL
Kazak Tüyü Toplama Makinesi 39,90 TL
Singer El Dikiş Makinesi 59,90 TL
Ebatlı Yuvarlak Kesici 24,90 TL
Ören Bayan Trend Cake Batik Yumak 11,90 TL
Ören Bayan Favori Batik Yumak 3'lü 16,90 TL
Ören Bayan Kitty Baby Yumak 3'lü 17,90 TL
Büyük Ayıcık Amigurumi Kiti 29,90 TL
Nakışa Başlangıç Kiti 29,90 TL
Amigurumi El Örmesi Kiti 2'li 29,90 TL
Çelik Misinalı Şiş 2,95 TL
Kadife Havlu Kaneviçe Kiti 9,95 TL
Yazma 100x100 cm 10,90 TL
Metal Dikiş Kutusu Seti 19,90 TL
Işıklı Masa Büyüteci 49,90 TL
Çıt Çıt Pensesi 49,90 TL
Hobi Pens Seti 3'lü 99,90 TL
Çocuklar İçin Yaratıcı El İşi Kitapları 17,90 TL
BİM STEELSERIES KULAKLIK NE ZAMAN GELECEK?
Piyasada en uygun 650 liraya satılan; ortalama fiyatı 750 lira olan Steelseries Artics 1 kablolu kulaklık BİM'e yaklaşık yüzde 50 indirimli bir şekilde 350 liraya gelecek. 13 Ocak günü satışa sunulacak olan kulaklık teknoloji severleri heyecanlandırdı.
Çoğu yerde 6 Ocak tarihinde geleceğine dair haberler olsa da oyuncu kulaklığı 13 Ocak tarihinde Bim'de olacak. Bunun yanı sıra pek çok oyuncu ürünü de BİM'de olacak.