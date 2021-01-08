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    • Ekonomi
    • 08.01.2021 17:02
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    • 08.01.2021 17:02
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    Altının kilogramı geriledi! 8 Ocak 2021 Cuma altının kilogramı ne kadar oldu?

    'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 446 bin 111 liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 446 bin 111 lirayı, en yüksek ise 452 bin 570 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 azalışla 446 bin 111 liradan tamamladı.

    Altının kilogramı geriledi! 8 Ocak 2021 Cuma altının kilogramı ne kadar oldu?

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 446 bin 111 liraya geriledi.

    Altın piyasasında, en düşük 446 bin 111 lirayı, en yüksek ise 452 bin 570 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 azalışla 446 bin 111 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 925 milyon 780 bin 797,30 lira, işlem miktarı ise 2.098,13 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 943 milyon 215 bin 430,92 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

    Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

    STANDART TL/KG DOLAR/ONS
    Önceki Kapanış 452.300,00 1.911,10
    En Düşük 446.111,00 1.885,65
    En Yüksek 452.570,00 1.910,00
    Kapanış 446.111,00 1.892,45
    Ağırlıklı Ortalama 447.946,32 1.891,80
    Toplam İşlem Hacmi (TL) 925.780.797,30
    Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.098,13
    Toplam İşlem Adedi 55

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    Haberler Ekonomi Altının kilogramı geriledi! 8 Ocak 2021 Cuma altının kilogramı ne kadar oldu?