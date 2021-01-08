8 Ocak 2021 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,096361 -1,00 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,092745 -0,96 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,054589 -0,89 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,098859 -0,77 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,098955 -0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021713 -0,04 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018112 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,031766 -1,45 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,073888 -0,42 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020640 -0,37 VEM Birinci Değişken EYF 0,046458 -0,26 AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,076943 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027433 -0,77 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,026747 -0,21 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,028715 -0,07 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026787 0,00 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,029062 -2,90 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,046904 -2,90 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,045857 -2,89 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,048211 -2,89 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,051590 -2,89

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,61 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.