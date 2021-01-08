Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 08.01.2021 09:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.01.2021 09:27
    ABONE OL

    da sert düşüş! 8 Ocak Cuma altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL?

    Bir dönemler zirve rakamlara ulaşan dünyanın en değerli madenlerinden biri olan , yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Uzmanlara göre altın koronavirüs salgınına dair gelen aşı haberleriyle beraber yaşadığı düşüşünü bir süre daha devam ettirecek. Altın fiyatlarındaki düşüş devam ederken gözler alış satış fiyatlarındaki son duruma çevrildi. Peki, 1 altın kaç TL? Tam, çeyrek, yarım altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 8 Ocak Cuma altın fiyatları...

    Altında sert düşüş! ABD karıştı, satışlar hızlandı!

    Geçtiğimi yılın son çeyreğinde kayda değer bir düşüşe geçen gram altın fiyatı Perşembe akşamı 450 TL'den işlem görmekteydi. ONS ile beraber çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatları da önceki günü düşüşle kapattı. Peki, 8 Ocak Cuma çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları ne kadar, bugün kaç para oldu? İşte, 8 Ocak 2021 güncel altın fiyatları...

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    449,07

    451,53

    ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

    719,93

    735,85

    YARIM ALTIN FİYATLARI

    1.435,39

    1.471,66

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    2.879,78

    2.934,33
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Altında sert düşüş! 8 Ocak Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL?