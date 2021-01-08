



YABANCI GİRİŞİ TAM GAZ

Hisse senedi ile tahvilbono piyasasına 6 Kasım'dan sonra başlayan yabancı girişi devam ediyor. Merkez Bankası tarafından dün açıklanan verilere göre, yabancılar 25-31 Aralık haftasında 93.7 milyon dolarlık hisse senedi, 35.1 milyon dolarlık tahvil-bono alımı gerçekleştirdi. Böylece yabancı yatırımcılar 6 Kasım'dan bu yana hissede 1 milyar 575 milyon dolarlık, tahvil-bonoda ise 2 milyar 610 milyon dolarlık net alım yapmış oldu.



SMITH& WESSON HİSSELERİ UÇTU

ABD'de, Donald Trump'ı destekleyenlerin Kongre'ye düzenlediği baskının piyasalara etkisi sınırlı olurken, hisse bazında tarihi hareketler yaşandı. Silah üreticisi Smith&Wesson'un hisseleri yüzde 19 yükselerek 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Vista Outdor yüzde 15.2, Sturm Ruger yüzde 12 yükseldi. Ateşli silahlara talebin önümüzdeki dönemde artacağına ilişkin beklentiler yükselişte etkili oldu. ABD borsalarında ise büyümeyi destekleyen politikaların devam edeceğine yönelik beklentiler, endekslerin tutunmasını sağladı.