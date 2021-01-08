Bankalara göre farklılaşan vadeli faiz oranlarının temel belirleyicisi ülkedeki enflasyon oranları ve hüküm süren ekonomik koşullardır. Normal koşullarda vade ne kadar uzunsa bu vade için verilen faiz oranı da o kadar yüksek olur. Bununla birlikte yüksek bir enflasyonu olan bir ülkede enflasyon oranlarında hızlı bir düşüş beklentisinin olması halinde uzun vadeli mevduatlara verilen faiz oranları düşük kalabilir.