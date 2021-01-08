



"ABD Başkanı Donald Trump yeni yönetimin 20 Ocak'ta göreve başlayacağını söylerken, şiddet olaylarından dolayı soruşturmalar açılacağını ifade etti.

"ABD'de Aralık ayı hizmet sektörü aktivite endeksi beklentilerden güçlü gelse de Euro Bölgesi'nde açıklanan veriler karışık bir tablo ortaya koydu. Dünya genelinde vaka sayıları ise dün yine hızlı bir artış kaydetti.

"Bu eğilimler altında hisse senetlerinde yükselişler sürse de gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri zayıf bir izledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yükselmeye devam ederken, altında gerileme ve ham petrolde yükseliş yavaşlayarak da olsa sürdü.

"Türk finansal varlıklarda yükseliş eğilimi genel olarak devam etti. Makroekonomik veri gündemi sakinken, Türk finansal varlıklarda ekonomi politikalarında atılan normalleşme adımları sonrasında başlayan iyimserlik dün de sürdü.

"Borsa İstanbul'da yükselişler yaşanırken, tahvil faizleri bir miktar geriledi. TL, dolar ve

euro eşit ağırlıklı sepet karşısında küresel eğilimlerle uyumlu olarak yüzde 0.1 değer kaybetti.

"Yeni günde küresel piyasalarda dünden kalan temkinli iyimserlik sürüyor. Veri gündemi sakinken, küresel toparlanma beklentileri ile riskli varlıklarda yükseliş sürüyor.