Vadeli Mevduat Hesabının Artı ve Eksi Yönleri Var mıdır?

Paranızı vadeli bir hesaba bağlarken ülkedeki genel ekonomik koşullar, enflasyon beklentileri ve global olaylar hakkında bilgi sahibi olmanız önemlidir. Her şeyin iyi gittiği, enflasyonun düşmesinin beklendiği ve global para arzının fazla olduğu ve böyle devam etmesinin tahmin edildiği bir dönemde faizlerin düşebileceği olasılığını göz önünde bulundurarak mevduatınızın vadesini uzun bağlayabilirsiniz.

Bunun tam tersi olan bir ortamda, yani ekonomik belirsizliğin arttığı, enflasyonun yükseldiği ve global risklerin çoğaldığı bir durumda faizlerin her geçen gün artması mümkün olduğundan paranızın vadesini görece daha kısa tutabilirsiniz. Vadeli mevduatın en güzel tarafı vade sonunda alacağınız getirinin vade başından belli olmasıdır. Ne varki yukarıda sayılan nedenlerle, paranızın diğer yatırım imkanlarına oranla daha az değerlenme riski de bulunmaktadır.

VADELİ DÖVİZ HESABI NEDİR?

Döviz üzerinden birikim yapmak isteyenlerin sıklıkla kullandığı hesaplardan biri de vadeli döviz hesabıdır. Tıpkı vadeli Türk Lirası hesabı gibi vadeli döviz hesabı da belirli bir süre paranızı işleme koyar, vade dolana kadar tarafınızdan kullanamazsınız ancak vade bitiminde hesabınız faiz kazancı sağlar. Şayet döviz geliriniz varsa ya da Türk Lirası ile döviz alarak birikimlerinizi çeşitlendirmek istiyorsanız vadeli döviz hesabından faydalanabilirsiniz.

DÖVİZ HESABI NASIL AÇILIR?

Döviz mevduat hesaplarının açılış işlemleri tıpkı diğer mevduat hesapları gibi çalışır. Çalıştığınız bankanın şubesine giderek, döviz mevduat hesabı açtırabilirsiniz. Bazı bankaların internet bankacılığı ve/veya mobil uygulama üzerinden de döviz hesabı açabilme imkânı mevcuttur. Vadesiz döviz hesabını açıldıktan sonra dilerseniz yine mobil şube ya da internet şubesi üzerinden vadeli döviz hesabına da çevirebilirsiniz.