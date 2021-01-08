Pandemi dönemi içinde banka kapsamında parası olanlar için belli bir dönemde bankaların oldukça avantajlı kampanyaları olmuştu. Sonrasında yeniden değiştirilen faiz oranları sayesinde pek çok maddi anlamda rahatlama yaşamıştı. Özellikle Ağustos ayında bankaların hoş geldin faizleri ciddi anlamda düşmüş, yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunmuştu.
32 günlük faiz oranlarında az da olsa yükselişe gidilmesi yatırım yapmak isteyenleri ve parası bulunanların yüzünü güldürmüştü. 8 Ocak 2021 Cuma 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları Bankaların 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarının son hallerine bakıldığında öncekilere göre değişiklik yapıldığı fark edildi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesi ardından yatırımcılar altenatif yatırım kanallarına ilgi göstermeye başladılar. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi bekleyen müşteriler bankaların vadeli mevduat faizlerinin yükselişi ile karşı karşıya kaldılar.
8 OCAK 2021 CUMA BANKALARIN GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun ihtiyaç kredisi veren bankadan kredi çekmek istiyor.
Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde yer aldı. Bu süreçte koronavirüsten dolayı toplu taşıma kullanmak istemeyen ve taşıt kredisi çekerek otomobil almak isteyen vatandaşlar, en uygun taşıt kredisi veren bankaları ve güncel taşıt kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Toplu taşıma araçlarını kullanmadan ulaşım ihtiyacını karşılamak isteyen kişilerin araştırmalarına yardımcı olmak adına 8 Ocak 2021 Cuma Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank (taşıt-ihtiyaç-konut) güncel kredisi faiz oranları haberimizde...
8 OCAK 2021 ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.65
Tüketici kredisi: 1.75
Taşıt kredisi: 1.75
8 OCAK 2021 HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.75
Taşıt kredisi: 1.77
Konut kredisi: 1.52
8 OCAK 2021 VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.59 (Yeni yıl kampanyası)
Taşıt kredisi: 1.57
SarıPanjur Konut Kredisi: 1.49
8 OCAK 2021 İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.50
Taşıt kredisi: 1.55
Ev kredisi: 1.40
8 OCAK 2021 AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:
Direkt kredi: 2.09
İhtiyaç kredisi: 2.0
Taşıt kredisi: 1.51 (0 KM araç) - 1.53 (2. el araç)
Konut kredisi: 1.39
Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.09
8 OCAK 2021 GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor
Konut kredisi: 1.49
Taşıt kredisi: 1.64
8 OCAK 2021 TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.45
Taşıt kredisi: 1.50
Konut kredisi: 1.49
Vadeli Mevduat Hesabının Artı ve Eksi Yönleri Var mıdır?
Paranızı vadeli bir hesaba bağlarken ülkedeki genel ekonomik koşullar, enflasyon beklentileri ve global olaylar hakkında bilgi sahibi olmanız önemlidir. Her şeyin iyi gittiği, enflasyonun düşmesinin beklendiği ve global para arzının fazla olduğu ve böyle devam etmesinin tahmin edildiği bir dönemde faizlerin düşebileceği olasılığını göz önünde bulundurarak mevduatınızın vadesini uzun bağlayabilirsiniz.
Bunun tam tersi olan bir ortamda, yani ekonomik belirsizliğin arttığı, enflasyonun yükseldiği ve global risklerin çoğaldığı bir durumda faizlerin her geçen gün artması mümkün olduğundan paranızın vadesini görece daha kısa tutabilirsiniz. Vadeli mevduatın en güzel tarafı vade sonunda alacağınız getirinin vade başından belli olmasıdır. Ne varki yukarıda sayılan nedenlerle, paranızın diğer yatırım imkanlarına oranla daha az değerlenme riski de bulunmaktadır.
VADELİ DÖVİZ HESABI NEDİR?
Döviz üzerinden birikim yapmak isteyenlerin sıklıkla kullandığı hesaplardan biri de vadeli döviz hesabıdır. Tıpkı vadeli Türk Lirası hesabı gibi vadeli döviz hesabı da belirli bir süre paranızı işleme koyar, vade dolana kadar tarafınızdan kullanamazsınız ancak vade bitiminde hesabınız faiz kazancı sağlar. Şayet döviz geliriniz varsa ya da Türk Lirası ile döviz alarak birikimlerinizi çeşitlendirmek istiyorsanız vadeli döviz hesabından faydalanabilirsiniz.
DÖVİZ HESABI NASIL AÇILIR?
Döviz mevduat hesaplarının açılış işlemleri tıpkı diğer mevduat hesapları gibi çalışır. Çalıştığınız bankanın şubesine giderek, döviz mevduat hesabı açtırabilirsiniz. Bazı bankaların internet bankacılığı ve/veya mobil uygulama üzerinden de döviz hesabı açabilme imkânı mevcuttur. Vadesiz döviz hesabını açıldıktan sonra dilerseniz yine mobil şube ya da internet şubesi üzerinden vadeli döviz hesabına da çevirebilirsiniz.
DÖVİZ HESABI FAİZİ NASIL HESAPLANIR?
Döviz hesabı faiz getirisi miktarını hesaplayabilmek için öncelikle çalıştığınız bankanın mevduat faiz oranını bilmeniz gerekir. Farklı bankalar farklı döviz kuru üzerinden işlem yaptıkları için farklı faiz oranları sunar. Hesaplama yapmak için çalıştığınız bankanın ne kadarlık bir döviz getirisi için ne kadar faiz sunduğunu öğrenerek, aylık ya da belirli bir periyot için bu şekilde hesaplama yapabilirsiniz.
VADELİ MEVDUAT HESABI NASIL AÇILIR?
Vadeli mevduat hesabı tüm bankalar üzerinden açılabiliyor. Artık bir ayrıcalık değil, olması gereken hizmetler arasında yerini aldığı için bütün bankalardan vadeli hesabınızı anında aktifleştirebilirsiniz.
Vadeli hesap açmak için tercih ettiğiniz herhangi bir bankanın şubesini ziyaret ederek, gişe görevlisinin de yardımıyla hesabınız açılır. Şubeye gitmek istemezseniz de hali hazırda kullandığınız bankanızın internet bankacılığı ya da mobil uygulaması üzerinden vadeli hesap açabilirsiniz.
Vadeli hesaplara alternatif olarak sunulmaya başlanan enflasyon korumalı mevduat hesabı Nisan 2019'dan beri hayatımızda. Bu hesap türü, mevduat hesabı sahibine yüksek kazanç sağlıyor. Sağlanan bu yüksek kazanç sayesinde Türk Lirası mevduat hesaplarına özendirerek döviz mevduat hesaplarına olan ilginin azalması hedefleniyor.