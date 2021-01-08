AKBANK 5.000 TL, 10.000 TL 15.000 TL VE 30.000 TL KREDİ

Akbank üzerinden 5.000-10.000 30.000 kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan kişiler, 36 ay vadeye kadar bu krediyi şubelere gitmeden alabilirler. Bunun için bankanın müşterisi olmanız ve banka internet bankacılığını kullanmanız gerekmektedir. Onay aldığınızda banka krediyi hesabınıza atar ve hafta sonu olsa bile bu krediyi kullanabilirsiniz. Akbank üzerinden bu kredileri kullanabilmeniz için kredi notunuzun 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Banka gerekirse sizden belge talep edebilir. Ayrıca banka şubelerine giderek, kimliğinizle de bu bankanın verdiği kredileri kullanabilirsiniz.