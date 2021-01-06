Pandemiye rağmen dünyanın diğer pazarlarının aksine dinamizmini koruyan Türkiye otomotiv pazarının 2020 yılı sonuçları belli oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, Türkiye otomotiv pazarının 2020'yi yüzde 61 büyüme ile kapattığını bildirdi.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen "ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2020 Gladyatörleri" ödül töreninde açıklamalarda bulunan Bilaloğlu, geçen yıl Türkiye'de toplam 772 bin 788 adet araç satışı gerçekleştiğinin bilgisini verdi. Bilaloğlu, ağır vasıta satışlarının da rakamlara dahil edilmesi ile birlikte toplam pazarın 800 bin adet seviyesini bulduğunu bildirdi.

Bilaloğlu'nun verdiği bilgilere göre, 2020'de Türkiye'deki otomobil satışları da yüzde 58 oranında arttı ve 610 bin 109 adet seviyesine yükseldi.

ODD verilerine göre, Türkiye hafif ticari araç pazarının 2020'yi yüzde 77 büyüme oranı ile kapatması dikkat çekti. Yapılan açıklamada, geçen yıl Türkiye'de 162 bin 679 adet hafif ticari aracın satıldığı belirtildi.