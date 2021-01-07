Maddi zorluk çeken veya çekmeyen tüm vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar kredi veriliyor!



*%1,57 faiz oranı şubelerimizden kullanılan 36 ay vadeli 50 bin ve üzeri kredilerde geçerli olup, farklı vadelerde veya Akbank.com, Akbank Telefon Şubesi ve Akbank Direkt Internet veya mobil kanallarında geçerli olan faiz oranları farklılık göstermektedir.