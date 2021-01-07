Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrrüt Selçuk'un 2021 yılı asgari ücreti açıklamasının ardından milyonlarca kişi AGİ zammını araştırmaya başladı. Asgari ücretle birlikte AGİ'de de artış yaşandı. Peki 2021'de AGİ ücretleri ne kadar olacak? AGİ asgari ücretin içinde mi? İşte kalem kalem 2021 zamlı AGİ ücreti tablosu…
AGİ NEDİR?
AGİ'nin açılımı asgari geçim indirimi demektir. İşçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. Kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır. AGİ'yi işveren vermez. Tüm AGİ ödeneklerini devlet yapar. Ancak işverenin vergisinden düşürülür.
AGİ NASIL HESAPLANIR?
AGİ, 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına;
Mükellefin kendisi için % 50'si,
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,
Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i,
Üçüncü çocuk için %10'u
Diğer çocuklar için % 5'i, olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir.
ASGARİ ÜCRETE AGİ DAHİL Mİ?
Yaklaşık 7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren yeni asgari ücret ve AGİ zammı hakkında vatandaşların merak ettiği pek çok konu bulunuyor. 2021 AGİ zam oranının belli olmasının ardından AGİ ücretleri de netlik kazanacak. AGİ hesaplama tablosu içerisinde evli, çocuklu ve bekar olmak koşulu ile alınan ücrette farklılık gösteriyor. Detaylar şu şekilde;
Asgari ücret tutarına bekar ya da eşi çalışan ve çocuksuz işçinin AGİ tutarı eklidir.
AGİ'DEN KİMLER YARARLANAMAZ?
-Asgari geçim indiriminden, ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı yararlanamaz.
-Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar.
-Özel hizmetlerde çalışan şoförler.
-Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri.
-Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar.
-Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması sebebiyle, Danıştay'ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.
-Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler.
-Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler. (İkametgahı Türkiye'de olmayan ve bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye'de ikamet edenler)
-Başka bir kanun hükmü (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Sayılı Türk-Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar yararlanamazlar.
2021 AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari ücretle birlikte hesaplanan AGİ, asgari ücretin içinde veriliyor. Asgari ücretten maaş alanlar AGİ ücretini ekstra ayrı olarak alamaz. Asgari ücret 2021 yılı brüt 3.577,50 TL net 2.825,90 TL olarak açıklandı. Böylece asgari ücret geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 21,56 oranında artmış oldu...
2021 YILI AGİ TABLOSU! KİM NE KADAR AGİ ÖDEMESİ ALACAK?
En çok merak edilen konuların başında gelen bekar, evli ya da çocuk sayısına göre AGİ'nin ne kadar olduğu konusu oldu. Bekar, evli ya da çocuk sayısına göre değişen 2021 AGİ tablosu yukarıdaki şekilde.
Yeni yılda asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş olacak. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşu ise işsizlik sigorta primi işveren payından oluşacak.
Asgari ücretlinin bordrosunda yer alan değerlerin çalışana ve işverene yansımasını ayrıntılarıyla yukarıda açıkladık. Asgari ücretin kesinleşmesiyle birlikte yüksek ücretlilerin bordrosunda da önemli değişiklikler yaşanacak. Yüksek ücretlilerin; net ücreti belirlenirken önemli kesinti kalemlerinden, SGK prim tutarının ne kadar olacağı da asgari ücretle birlikte belirlenmiş oldu. SGK primi işçi kesintisi brüt ücretin yüzde 14'ü oranında hesaplanıyor. Ancak bu kesinti tutarının aynı zamanda bir üst sınırı da var.