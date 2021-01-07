2021’de AGİ ücretleri ne kadar olacak? AGİ asgari ücretin içinde mi? İşte kalem kalem 2021 zamlı AGİ ücreti tablosu…

Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i,

Üçüncü çocuk için %10'u

Diğer çocuklar için % 5'i, olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir.