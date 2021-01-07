Bitcoin nedir? Bitcoin nasıl oynanır? Bitcoin nasıl üretilir? gibi sorular vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Özellikle son aylarda kırmış olduğu rekorlar ile adını sıklıkla duyduğumuz kripto para piyasasının en yüksek hacimli para birimi olan Bitcoin, yatırımcılar tarafından sıklıkla takip ediliyor. Bizde haberimizde kripto para alım satımı ve yatırımınız için bilmeniz gerekenleri sizler için derledik...
BİTCOİN NEDİR?
Bitcoin, dijital para birimidir. Satoshi Nakamato tarafından ortaya çıkarılan; ancak o günlerde değeri pek anlaşılmayan Bitcoin, daha sonra hemen hemen tüm dünyadan kabul gören bir sanal para birimi olma özelliği taşıyor.
Bütün devrimsel teknolojilerde olduğu gibi bitcoin öncülleri ve oluşturucusunun makalesinde atıfta bulunduğu kaynaklar vardır. Wei Dai B-Cash, Nick Szabo BitGold, David Chaum Digicash'ı digital paraların en ilkel ve devletler tarafından engellenen ilk versiyonlarıdır. Satoshi Nakamato öncüllerinin yaşadığı bu olumsuz deneyimler kaynaklı olarak kimliğini gizli tutmayı başarmıştır. Bitcoin ağı 3 Ocak 2009'da hayata geçmiştir. Makale'nin yazarı Satoshi Nakamoto'dur gerçek ismi veya mahlası veya bir ekibe ait unvan olduğu konusunda tartışmalar vardır. Maksimum bitcoin sayısı 21 milyonla genesis blokta belirtilerek sınırlandırılmıştır. İlk bitcoin transferi Satoshi Nakamato'ya geliştirmesi için ona yardım sağlayan kriptograf Hal Finney arasında gerçekleşmiştir. İlk alışveriş 22 Mayıs 2010 tarihinde 10.000 Bitcoin karşılığında pizza alımı ile gerçekleşmiştir.
BİTCOİN NASIL ALINIR?
Bitcoin satın almak için ilk adımda bitcoin'lerinizin gelecekteki harcamalarınız veya ticaretiniz için saklanacağı bir bitcoin cüzdanına sahip olmanız gerekiyor. Bu sanal cüzdanınızı cep telefonunuzda, bilgisayarınızda oluşturabileceğiniz gibi internet üzerinde bulunan web servislerinden de yararlanabilirsiniz. Kişi başına cüzdan sınırı bulunmuyor. Dilediğiniz kadar cüzdan oluşturabilirsiniz. Üstelik oluşturacağınız cüzdan için özel bilgilerinizi vermenize de gerek yoktur. Oluşturacağınız bu sanal cüzdan ile para alabilir, para gönderebilir hatta alış veriş bile yapabilirsiniz.
Bitcoin sisteminde yapılan ödemelerin doğrulanması için açık anahtarlı şifreleme (asimetrik şifreleme), noktadan-noktaya ağ bağlantısı ve proof-of-work gibi teknolojiler kullanılıyor. Bitcoinler ödemeyi yapan adresten alıcı adrese şifrelenmiş olarak imzalanarak gönderilir. Her işlemin ağa duyurulumu yapılır ve blok zincirinde yerini alır. Böylece eklenen bitcoinler birden fazla kere kullanılamaz. Bitcoin bu teknolojileri kullanarak, herkesin kullanabileceği hızlı ve son derece güvenilir bir ödeme ağı sağlamaktadır.
Satın aldığınız ya da çıkarttığınız Bitcoinleri internet üzerinden harcayabilir, alış veriş yapabilirsiniz. Bizim ülkemizde henüz olmasa da dünya üzerinde bitcoini kullanan mağazalar ve restoranlar bulunuyor ve bu yerlere Bitcoin Travel ve Bitcoin Navigator üzerinden ulaşılabilirsiniz. Ayrıca bu yıl içerisinde Paypal, Bitcoin'i ödeme sistemi olarak kabul ettiğini duyurdu. Paypal vasıtasıyla alışverişlerinizde Bitcoin'i kullanma imkanınız bulunuyor.
BİTCOİN NASIL HESAPLANIR?
Bitcoin'in değeri, piyasanın alıcısı ve satıcısına, yani arz ile talep arasındaki ilişkiye göre belirlenir.
Mevcut işleme göre belirlenen fiyat artışı kripto para borsası ile sağlanabilmektedir. Örneğin;
1 Bitcoin (Btc)= 147.022,88
Türk Lirası (Kurdan dolayı sürekli değişiklik göstermektedir.)
1 Btc= 18.868,50 ABD Doları 1 Btc =15.479,93 Euro
BİTCOİN NASIL OYNANIR?
Bitcoin satın almak veya kullanmak için sanal cüzdan oluşturulması gerekiyor. Bu cüzdanların adresleri sayesinde kripto para takası yapabilir, alışveriş yapabilirsiniz. Bitcoin transfer işlemi asimetrik şifreleme ile imzalanarak gönderilir. İşlemlerin her biri ağda duyurulur ve blockchain'e, yani zincire dahil olur. Bu sayede aynı Bitcoin'in birden fazla kullanılmasının önüne geçilmiş olur.
BİTCOİN NASIL ÜRETİLİR?
Bitcoin, madencilik olarak adlandırılan bir işlem neticesinde Bitcoin madencilerine ağ tarafından Bitcoin olarak verilen bir ödül neticesinde üretilmektedir. En basit tanımıyla Bitcoin üretimi Bitcoin madenciliği(mining) sayesinde yapılır. Bitcoin madenciliği, yapılan finansal transferleri sağlayan, finansal işlemleri onaylayan ve yeni Bitcoin üretimi yapan bir yapıdır. Bu yapı, yapılan tüm işlemlerin kayıt altında tutulduğu blockchain teknolojisi sayesinde işler.
Bitcoin madenciliği yapabilmek için en çok kullanılan yöntem olarak, ASİC miner'a(Application Specific İntegrated Circuit; Uygulamaya Özel Tümleşik Devre) sahip olmak gereklidir. Bu cihaz ile bilgisayarın usb girişine bağlanarak evde kendi bilgisayarınızdan Bitcoin madenciliği yapabilirsiniz ancak bu işlemin oldukça maliyetli olduğu ve madencilik yapılabilmesi için kripto para borsası hakkında bilgi sahibi olup güncel bir şekilde takip edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bitcoin madenciliği blockchain teknolojisi ile beraber çalışır, herhangi bir merkezi sisteme bağlı değildir bu sebeple işlemler birçok insan tarafından kontrol edilir yine bu sebeple güvenlidir. Dijital para piyasasının en yüksek hacimli para birimleri başta Bitcoin olmak üzere, Cash, Litecoin,Ethereum gibi dijital paraların fiyatları arttıkça dijital para madenciliği yapan insanların sayısı da gün geçtikçe artmaktadır.
BİTCOİN BANKADAN SATIN ALINABİLİR Mİ?
Bir bitcoin cüzdanınız olduğunda farklı banka hesaplarından para çekilebilir. Bir bitcoin borsasında bitcoin satın almak için kredi kartı, banka havalesi veya banka kartı gibi geleneksel bir ödeme yöntemini kullanabilirsiniz. Bitcoinler daha sonra cüzdanınıza aktarılır. Bitcoin alınabilecek bir site bulunmalıdır. Satın almak istediğiniz kripto para birimini ve ödeme yapmak istediğiniz para birimini seçin. Bir bitcoin cüzdanı alınmalıdır. Ödeme türü seçilmelidir. İstenirse, kart bilgilerinizi girin ve kimlik doğrulamasını tamamlanmalıdır.
İNSANLAR NEDEN BİTCOİN ALIR?
Bitcoin, internet üzerinden para transferi için verimli bir yoldur. Ayrıca şeffaf bir kurallar dizisi ile merkezi olmayan bir ağ tarafından kontrol edilebilmektedir. Böylece merkez bankası tarafından kontrol edilen fiyat paraya bir alternatif sunar.
BİTCOİN'İN DEZAVANTAJLARI NELERDİR?
Bitcoin kullanmanın dezavantajları piyasalardan çok hızlı etkilenir. Karaborsa faaliyetleri zarar verebilir. Bitcoin'e özgü dolandırıcılıklara maruz kalınabilir. Geri ödemesi yoktur ve bu bir risktir denebilir.