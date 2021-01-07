En düşüğü 4.500 lira... Kim ne kadar maaş alacak? Ve netleşti! Milyonlar merak ediyordu!

Ve netleşti! Milyonlar merak ediyordu! En düşüğü 4.500 lira... Kim ne kadar maaş alacak? Toplu kontrat gereği 6 aylık dilimlerde hesaplanan enflasyon oranına göre 2021 memur ve emekli ücretleri belli olmuştu. Vatandaşlar, 2021 memur zammı ne kadar olacak bilmek istiyor. Memur ücret zamları aynı oranlarda yapılsa da memurların işlerine göre değişik oranlarda ücretlerine yansıyor. Buna göre hemşire, imam, öğretmen ve polis gibi pek çok işin ücretlerini güncelleniyor ve kendi aralarında da farklılık gösteriyor. Memur ve memur emeklilerine yılda iki kez altı aylık dilimlerde zam yapılıyor. Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.