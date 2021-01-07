Elektrik piyasasının 2001'den bu yana serbestleştirilmesi ile birlikte, piyasanın en büyük oyuncusu olan tüketicilerin haklarını koruyacak ve onların daha iyi hizmeti daha ucuza almalarını sağlayacak mekanizmalar EPDK tarafından hayata geçirilmeye devam ediyor.

EPDK tarafından hayata geçirilen serbest tüketici uygulaması buna en iyi örneklerden biri olarak öne çıkıyor.